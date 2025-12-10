Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ruská rafinéria v Syzrani zastavila výrobu po útoku dronu

Na ilustračnej snímke dron. Foto: TASR/AP

V Syzrani drony zasiahli destilačnú jednotku CDU-6, na ktorú sa zamerali aj v auguste a jej oprava vtedy zabrala dva týždne.

Autor TASR
Moskva 10. decembra (TASR) – Ropná rafinéria v ruskom meste Syzraň ležiacom v Samarskej oblasti na rieke Volga zastavila 5. decembra spracovanie ropy po tom, čo ju poškodil útok ukrajinského dronu. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na dva nemenované zdroje.

Ukrajinská armáda v piatok oznámila, že v noci vykonala diaľkové útoky na ropnú rafinériu v Syzrani a na prístav Temriuk v Krasnodarskom kraji nachádzajúci sa na pobreží Azovského mora.

Spomínané zdroje uviedli, že v Syzrani drony zasiahli destilačnú jednotku CDU-6, na ktorú sa zamerali aj v auguste a jej oprava vtedy zabrala dva týždne.

Jeden zo zdrojov uviedol, že najnovšia oprava by mohla trvať približne mesiac.

Vlastník rafinérie, spoločnosť Rosnefť, na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie nereagoval.

Spracovanie ropy v rafinérii v Syzrani bolo podľa informovaných zdrojov v minulom roku výrazne pod projektovanou kapacitou a predstavovalo približne 90.000 barelov denne. Závod vlani vyrobil 800.000 ton benzínu, 1,5 milióna ton nafty a 700.000 ton vykurovacieho oleja.
.

