Moskva 9. júla (TASR) - Služba zahraničnej rozviedky Ruskej federácie (SVR) v utorok obvinila USA zo snahy podnietiť zmenu režimu v Gruzínsku po parlamentných voľbách, ktoré sa v tejto juhokaukazskej krajine uskutočnia 26. októbra. SVR však neposkytla v súvislosti s obvinením žiadne dôkazy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Washington je odhodlaný dosiahnuť zmenu režimu v Gruzínsku na základe výsledkov nadchádzajúcich parlamentných volieb," uvádza SVR vo vyhlásení. "Bidenova administratíva vypracovala rozsiahlu dezinformačnú kampaň, ktorej cieľom je zdiskreditovať vládnu stranu Gruzínsky sen," dodáva ruská spravodajská služba.



Ministerstvo zahraničných vecí USA sa k obvineniu bezprostredne nevyjadrilo. Hovorca ministerstva v júni poprel, že by USA mali takéto zámery po tom, čo podobné obvinenia vznieslo samotné Gruzínsko.



Obvinenie nekomentovala ani vládna strana Gruzínsky sen. Jej predstavitelia však opakovane obviňujú západné štáty z podpory opozičných skupín v snahe zatiahnuť krajinu do konfrontácie s Ruskom.



Vzťahy medzi Gruzínskom, ktoré je kandidátskou krajinou na vstup do EÚ, a Západom sa zhoršujú po tom, čo v Gruzínsku v máji vstúpil do platnosti zákon o zahraničných agentoch, ktorý umožňuje označiť miestne mimovládne organizácie a médiá so zahraničnou podporou ako "zahraničných agentov".



V reakcii na prijatie tohto zákona EÚ v utorok Gruzínsku pozastavila prístupový proces a zmrazila mu desiatky miliónov eur finančnej pomoci.