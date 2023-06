Ruská rozviedka upozornila na podozrivú jadrovú aktivitu Ukrajiny

Moskva 19. júna (TASR) - Rusko dúfa, že Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) a Európska únia sa pozrú na jadrovú aktivitu Ukrajiny, ktorá podľa Moskvy naznačuje, že by Kyjev mohol pracovať na výrobe takzvanej špinavej bomby. Vyplýva to z pondelkového vyhlásenia riaditeľa ruskej Služby vonkajšej rozviedky (SVR) Sergeja Naryškina. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



SVR má podľa Naryškina informácie, že z jadrovej elektrárne Rivne na západe Ukrajiny bolo tajne odoslané "ožiarené palivo" do skladu vyhoreného paliva v Černobyle. Takéto podozrivé konanie sa dá vysvetliť iba tak, že sa Kyjev snaží vyrobiť špinavú bombu, uviedol šéf SVR vo vyhlásení. Pre svoje tvrdenia však nepredložil dôkazy.



Ukrajinské ministerstvo obrany sa k tomuto obvineniu zatiaľ nevyjadrilo. Kyjev v minulosti uviedol, že svoju zodpovednosť za jadrovú energiu berie veľmi vážne. Zároveň obvinil Rusko z ľahkomyseľnosti v spojitosti so Záporožskou jadrovou elektrárňou, ktorú už viac ako rok okupujú ruské sily.



Špinavá bomba je konvenčná bomba s prímesou rádioaktívneho, biologického alebo chemického materiálu, ktorý sa rozptýli pri výbuchu do veľkej oblasti. Pri jej použití nenastáva jadrový výbuch.



Moskva už vlani bez predloženia dôkazov tvrdila, že Ukrajina sa chystá použiť špinavú bombu na svojom vlastnom území. USA a ďalšie západné krajiny vtedy tieto ruské tvrdenia odmietli a naopak uviedli, že v skutočnosti by mohlo špinavú bombu použiť Rusko pri tzv. útoku pod falošnou vlajkou a zodpovednosť pripíše Ukrajine.