Rutte: Ruska sa zatiaľ netreba báť, treba zvýšiť výdavky na obranu

Brusel 23. decembra (TASR) - Nový generálny tajomník NATO Mark Rutte momentálne nevníma žiadnu hrozbu ruského útoku na územie Aliancie, no na budúcnosť sa nazerá s určitými obavami. Povedal to v rozhovore pre agentúru DPA, v ktorom opäť vyzval na zvýšenie výdavkov na obranu, píše TASR.



"Zatiaľ sa netreba báť," reagoval Rutte na otázku, či sa majú členské štáty NATO obávať Ruska. "Ak ale nebudeme viac míňať (na obranu, pozn. TASR) a viac vyrábať, budeme mať o štyri alebo päť rokov vážny problém," zdôraznil.



Rusko od spustenia invázie na Ukrajinu pred takmer troma rokmi podľa DPA výrazne rozšírilo výrobu v oblasti obrany. Rutte v tejto súvislosti tvrdí, že spojenci v NATO teraz nerobia dosť pre to, aby tomu čelili.



"Musíme zvýšiť obrannú výrobu, obrannú priemyselnú základňu," uviedol bývalý holandský premiér s tým, že krajiny Aliancie musia nasadiť ďalšie výrobné linky i dodatočné zmeny, pretože podľa neho nevyrábajú dostatok vojenského materiálu, aby sa mohli dlhodobo brániť.



Rutte takisto očakáva tlak zo strany novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý počas svojho prvého funkčné obdobia v úrade pohrozil vystúpením z NATO, ak spojenci nevynaložia dve percentá svojho HDP na obranu. "(Trump) bude chcieť, aby sme robili viac. A má pravdu. Musíme robiť viac," vyzval Rutte.



V rozhovore nepovedal, či pokladá za zmysluplné zvyšovať cieľ NATO pre obranné výdavky zo súčasných dvoch na tri percentá HDP. Rozhodnutie o tom by malo padnúť a summite Aliancie v júni budúceho roka.



Trump v predvolebnej kampani hovoril, že považuje za potrebné zvýšenie cieľa NATO na tri percentá HDP. V poslednom čase sa objavili správy, že by mohol požadovať až päť percent.