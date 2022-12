Ruská skupina Pussy Riot vydala pieseň proti vojne na Ukrajine

Londýn 25. decembra (TASR) - Ruská punková skupina Pussy Riot vydala novú pieseň proti vojne na Ukrajine a zverejnila aj vyhlásenie, v ktorom žiada, aby bol ruský prezident Vladimir Putin za svoje činy súdený.



Vojnový protestsong má názov "Mami, nepozeraj televíziu" a vyšiel 24. decembra - presne desať mesiacov od vpádu ruskej armády na Ukrajinu" informuje britská stanica BBC.



Vo vyhlásení, ktoré sprevádzalo vydanie skladby, Pussy Riot označujú Putinovu vládu za teroristický režim a prezidenta, úradníkov v jeho okolí, generálov i propagandistov za vojnových zločincov.



Refrén piesne je založený na slovách zajatého ruského branca, ktorý v telefonickom rozhovore so svojou matkou povedal: "Mami, nie sú tu žiadni nacisti, nepozerajte televíziu." Záznam tohto rozhovoru bol zverejnený.



Členovia Pussy Riot vo svojom vyhlásení vyzývajú ľudí v Rusku, aby sa žiadnym spôsobom nezapájali do vojny na Ukrajine, aby nepreberali predvolania na vojenskú správu a nesledovali propagandu. "Každé gesto proti tejto vojne je dôležité," uviedli členovia punkovej skupiny.







Skupina Pussy Riot je známa tým, že často organizuje protesty proti aktivitám a rozhodnutiam ruskej vlády a úradníkov.



Jedna z členiek zoskupenia - Nadežda Tolokonnikovová - bola v roku 2021 v rámci snáh ruskej vlády o potlačenie disentu označená ruským ministerstvom spravodlivosti za tzv. zahraničnú agentku.



Vyhlásenie za zahraničného agenta znamená dodatočnú vládnu kontrolu a v Rusku má silnú pejoratívnu konotáciu, ktorá môže daného človeka diskreditovať.



Tolokonnikovová sa pred tým preslávila aj tým, že v roku 2012 bola účastníčkou performance v moskovskej Katedrále Krista Spasiteľa, pri ktorej Pussy Riot predniesli "modlitbu" k Bohorodičke, aby Rusko zbavila prezidenta Vladimira Putina. Následne bola odsúdená a vo väzení strávila takmer dva roky.



Zadržaná bola aj jej kolegyňa z Pussy Riot Marija Aľochinová, a to vlani, po vypuknutí protestov požadujúcich prepustenie ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného.



DPA pripomenula aj udalosť z roku 2018, keď štyria členovia skupiny vtrhli na ihrisko počas finále majstrovstiev sveta vo futbale, ktoré sa konalo v Moskve. Táto akcia bola protestom proti policajnej brutalite v Rusku. Aktéri protestu boli odsúdení na 15 dní väzenia.