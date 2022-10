Ruská služba FSB tvrdí, že zmarila pokusy o útoky pripravené Kyjevom

Moskva 12. októbra (TASR) - Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v stredu oznámila, že zmarila niekoľko útokov na ruskom území. Z ich prípravy obvinila ukrajinskú tajnú službu SBU. Podľa agentúry AFP o tom informovali ruské tlačové agentúry.



FSB vo vyhlásení zverejnenom na svojom oficiálnom webe tvrdí, že terčom jedného útoku mal byť jeden z dopravných a logistických terminálov v meste Briansk na západe európskej časti Ruskej federácie.



V súvislosti s prípravami na útok bol zadržaný občan Ukrajiny, ktorý podľa FSB konal na základe pokynov Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU).



Podľa FSB muž pricestoval z Kyjeva cez Estónsko do jednej z pohraničných oblastí Ruska, kde si v dohodnutej skrýši vyzdvihol komponenty výbušných zariadení.



Následne v prenajatom byte spolu s expertom na výbušniny zostavili výbušné zariadenie.



FSB tvrdí, že Ukrajinec plánoval nastražiť takto podomácky vyrobenú bombu do jedného zo skladov dopravného a logistického terminálu v Briansku.



FSB tiež informovala, že v oblasti Moskvy zadržala ďalšieho občana Ukrajiny, ktorý údajne na pokyn SBU priviezol z Kyjeva do Ruska – tranzitom cez Estónsko – dva prenosné protilietadlové raketové systémy Igla.



Počas vyšetrovania boli skonfiškované dva systémy Igla, ako aj komunikačné prostriedky, ktoré podľa FSB potvrdzujú kontakty zadržaného s dôstojníkmi SBU. Podľa FSB sa "diverzná akcia" mala odohrať v okolí ruského hlavného mesta Moskva.



FSB v stredu ráno informovala aj o zadržaní ôsmich osôb podozrivých v súvislosti s výbuchom na Krymskom moste, ku ktorému došlo v sobotu 8. októbra.



Za organizátora útoku na most bola označená ukrajinská vojenská rozviedka a jej šéf Kyrylo Budanov.



Medzi zadržanými je päť občanov Ruska, traja občania Ukrajiny a jeden Armén, uviedla FSB.



Výbuch na moste usmrtil tri osoby a spôsobil materiálne škody a rozsiahly požiar.



Most je pre Moskvu logisticky kľúčový – je dôležitým dopravným spojením na presun vojenského vybavenia pre ruských vojakov bojujúcich na Ukrajine.



Pre Rusko je aj symbolom súnaležitosti s Krymom, ktorý Moskva v roku 2014 po kontroverznom referende anektovala. Na otvorení mosta, známeho aj pod názvom Kerčský, sa v roku 2018 ruský prezident Vladimir Putin zúčastnil osobne.