Ruská sopranistka žaluje Metropolitnú operu za zrušené predstavenia

New York 5. augusta (TASR) — Ruská operná speváčka Anna Netrebková podala v piatok na okresnom súde na Manhattane žalobu na Metropolitnú operu v New Yorku a jej generálneho riaditeľa Petera Gelba za ohováranie a porušenie zmluvy. Za zrušené predstavenia žiada odškodné najmenej 360.000 dolárov, informovali agentúry DPA a AP.



Právni zástupcovia speváčky v žalobe tvrdia, že po invázii ruských jednotiek na Ukrajinu vo februári 2022 ju Metropolitná opera použila „ako obetného baránka vo svojej kampani, v ktorej sa dištancovala sa od Ruska a podporila Ukrajinu“.



Z tohto dôvodu s ňou prestali spolupracovať aj iné operné domy a kultúrne inštitúcie v Spojených štátoch. Netrebková musela navyše so stratou predať svoj byt v New Yorku.



To všetko jej spôsobilo „vážne duševné a citové utrpenie“, ktoré zahŕňalo „depresiu, poníženie, rozpaky, stres a úzkosť a emocionálnu bolesť a utrpenie“.



Netrebková debutovala v Metropolitnej opere v roku 2002 a za každé vystúpenie mala podľa žaloby dostať najvyšší možný honorár vo výške 17.000 dolárov. Niektorých vystúpení zazmluvnených do sezóny 2025/2026 sa dobrovoľne vzdala, ďalších 40 však opera jednostranne zrušila.



Žaloba tiež tvrdí, že Netrebková bola diskriminovaná pre svoj pôvod.



Metropolitná opera vo vyhlásení uvedené obvinenia odmietla a žalobu označila za „neopodstatnenú“.



Nie je to prvýkrát, čo Netrebková žaluje operu v New Yorku. V marci 2023 arbitrážny sudca nariadil opere vyplatiť umelkyni 200.000 dolárov za 13 zrušených koncertov, ktoré sa neuskutočnili pre jej nesúhlas s odvolaním „verejnej podpory“ ruského prezidenta Vladimira Putina.



V auguste by sa mala Netrebková vystúpiť v Teatro Colón v Buenos Aires. Sezóna 2023/2024 zahŕňa jej angažmán v berlínskej Staatsoper unter den Linden, vo Viedenskej štátnej opere, v milánskej La Scale a v Parížskej opere.