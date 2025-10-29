< sekcia Zahraničie
Ruská speváčka Naoko dostala ďalšie tresty - vo väzení bude 13 dní
Loginovová a členovia jej sprievodnej skupiny Stoptime si už odpykali jeden trest - 13 dní väzenia - za organizovanie nepovoleného zhromaždenia väčšieho počtu občanov.
Autor TASR
Petrohrad 29. októbra (TASR) - Súd v Petrohrade odsúdil v stredu 18-ročnú pouličnú speváčku Dianu Loginovovú, známu pod umeleckým menom Naoko, na ďalších 13 dní väzenia, informovala stanica BBC, píše TASR.
BBC objasnila, že Loginovová bola v správnom konaní súdená v dvoch kauzách: za „organizovanie veľkého počtu občanov na verejných miestach, čo viedlo k narušeniu verejného poriadku“, a za výtržníctvo, ktorého sa speváčka dopustila citovaním obscénnych slov v piesni, ktorú má v repertoári ruský reper Noize MC.
V oboch týchto prípadoch súd speváčku odsúdil na 13 dní odňatia slobody a odpyká si ich súbežne. Vo väzení by mala stráviť celkovo 13 dní, uviedla pre BBC jej advokátka Marija Zyrianovová.
Okrem toho súd v Petrohrade v utorok uložil Loginovovej pokutu 30.000 rubľov (324 eur) za údajnú diskreditáciu ruskej armády. Dôvodom bola interpretácia piesne 'Ty si vojak' speváčky Monetočky, ktorá je - podobne ako Noize MC - zapísaná v registri tzv. zahraničných agentov.
Rovnaký trest ako Loginovová dostal v stredu v správnom konaní aj gitarista skupiny Stoptime Alexandr Orlov.
Krátko pred dnešným súdnym pojednávaním Loginovová a Orlov oznámili, že sa plánujú zosobášiť.
Petrohradská kapela Stoptime sa preslávila hraním piesní hudobníkov označených v Rusku za zahraničných agentov. Polícia v Petrohrade v utorok zadržala troch hudobníkov - členov cover kapely Restart, ktorí usporiadali koncert na podporu stíhaných kolegov zo skupiny Stoptime.
Stíhanie speváčky Naoko a skupiny Stoptime vyvolalo v Rusku pobúrenie: od ich zadržania sa na platforme TikTok objavila záplava videí na ich podporu. Iní mladí pouliční umelci im podporu vyjadrujú na verejnosti aj napriek riziku, že dostanú pokuty alebo budú trestne stíhaní.
