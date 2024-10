Ruská špionážna veľryba nebola v Nórsku zastrelená, podľahla infekcii

Oslo 4. októbra (TASR) - Veľryba bieluha známa aj pod menom Hvaldimir, ktorá žila pri nórskom pobreží a ktorej postroj podnietil špekulácie, že vykonáva špionáž, nebola zastrelená - ako tvrdili aktivisti za práva zvierat -, ale podľahla bakteriálnej infekcii. S odvolaním sa na vyhlásenie nórskej polície o tom v piatok informovala agentúra AP, píše TASR.



Na základe výsledkov pitvy vykonanej v Nórskom veterinárnom inštitúte sa zistilo, že pravdepodobnou príčinou smrti veľryby bola bakteriálna infekcia – pravdepodobne v dôsledku rany v ústnom otvore, ktorú jej spôsobil cudzí predmet.



Polícia tento predmet už skôr opísala ako palicu dlhú asi 35 centimetrov a širokú tri centimetre, ktorá sa našla zakliesnená v ústnom otvore zvieraťa. Jeho žalúdok bol prázdny, uviedla polícia.



"Neexistujú žiadne zistenia z pitvy, ktoré by naznačovali, že veľryba bola zastrelená," zdôraznil vedúci policajnej sekcie pre Severné more a životné prostredie Amund Preede Revheim.



Dodal, že pitvu "sťažila skutočnosť, že mnohé orgány veľryby už boli v pokročilom štádiu rozkladu".



Sumarizoval, že vzhľadom na to, že nič nenasvedčuje protiprávnemu konaniu, nebol dôvod začať trestné vyšetrovanie smrti morského cicavca.



Bieluha si vyslúžila prezývku Hvaldimir, ktorá vznikla spojením slov hval (v nórčine znamenajúcom veľryba) a krstného mena Vladimir, odkazujúceho na ruského prezidenta Vladimira Putina.



Prvýkrát ju spozorovali na severnom pobreží Nórska v roku 2019. Mala na sebe zvláštny tesný postroj, ktorý sa zdal byť prispôsobený pre kameru alebo zbraň, čo vyvolalo u nórskych odborníkov domnienku, že zviera prešlo v susednom Rusku špeciálnym výcvikom. Vo vnútri postroja, ktorý z veľryby sňali, sa navyše našiel nápis "Zariadenie Petrohradu".



Veľryba bola aj zjavne zvyknutá na prítomnosť ľudí, čo len posilnilo špekulácie, že bola vycvičená pre špionáž, a zrejme ušla z výbehu. Moskva sa však k týmto dohadom nikdy oficiálne nevyjadrila.



Hvaldimir sa podľa expertov dožil len 14 až 15 rokov, takže bol relatívne mladou bieluhou. Tieto veľryby sa totiž bežne dožívajú 40 až 60 rokov. V priebehu rokov Hvaldimira viackrát spozorovali pri nórskom a dokonca aj švédskom pobreží.