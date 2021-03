Ruská spoločnosť R-Pharm chce vyrábať v Bavorsku vakcínu Sputnik V

Moskva 24. marca (TASR) - Ruská farmaceutická spoločnosť R-Pharm plánuje od júna vyrábať v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko vakcínu Sputnik V proti koronavírusu. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



"Vyvíjame maximálne úsilie, aby to (výroba) mohlo začať v lete," uviedol pre DPA predstaviteľ R-Pharm Alexandr Bykov a dodal, že laboratórium v bavorskom meste Illertissen už bolo vybavené a bude schopné vyrobiť každý mesiac milióny dávok vakcíny.



Európska agentúra pre lieky (EMA) zatiaľ neudelila tejto vakcíne oficiálny súhlas na použitie v Európskej únii, poznamenala DPA.



"Čakáme na rozhodnutie EMA, pretože to je právny základ, ktorý potrebujeme na spustenie výroby," uviedol Bykov.



Členským štátom EÚ by potom mohol byť dodávaný Sputnik V z laboratória v meste Illertissen. EMA plánuje podniknúť v apríli v Rusku dve kontroly výrobných zariadení na vakcínu Sputnik V.



Sputnik V vyvinul Gamalejov vedecko-výskumný inštitút epidemiológie a mikrobiológie v Moskve. Schválili ho vo viac ako 50 krajinách a medzinárodne ho distribuuje štátny Ruský fond priamych investícií (RFPI).