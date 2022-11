Za evakuáciu z Chersonskej oblasti do Ruska ponúkajú 100.000 rubľov

Moskva 8. novembra (TASR) - Námestník šéfa proruskej okupačnej správy v Chersonskej oblasti Kirill Stremousov sľúbil v pondelok jednorazový finančný príspevok 100.000 rubľov (1640 eur) "každému evakuovanému obyvateľovi", ktorý z tejto oblasti odíde bývať do Ruska. Informuje o tom v utorok denník The Guardian.



"Dnes je posledný deň organizovaných odsunov z území Chersonskej oblasti ležiacich na pravom brehu (rieky Dneper). Väčšina z obyvateľov, ktorí Chersonskú oblasť ešte neopustili, až teraz začínajú chápať závažnosť situácie a mojich varovaní," napísal v pondelok Stremousov v príspevku na platforme Telegram.



Ďalej uviedol, že ľudí, ktorí prídu z území na pravom brehu Dnepru na územia na ľavom brehu, následne autobusmi prevezú na polostrov Krym, kde sa ich ujmú dobrovoľníci. Z Krymu budú v ceste pokračovať do iných oblastí Ruskej federácie a bude im tam poskytnuté dočasné ubytovanie. "Každý obyvateľ evakuovaný z Chersonskej oblasti dostane jednorazový 100.000-rubľový príspevok a potvrdenie o (vlastníctve) bytu," dodal Stremousov.



Stremousov v utorok ráno tiež informoval, že v situácii na celej tamojšej frontovej línii zatiaľ nedošlo k zmenám či masovej ofenzíve. V bezprostrednom okolí mesta Cherson je podľa jeho slov rozmiestnených "vyše 1000" príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl. Dodal však, že "napriek početnej prevahe ukrajinských jednotiek sú príslušníci ruskej armády vo svojom odbore špecialistami".



The Guardian upozorňuje, že Stremousovove vyjadrenia nedokázal bezprostredne nezávisle overiť.



Proruské úrady v Chersonskej oblasti zároveň údajne zadržali deväť ľudí, ktorých označili za členov Bezpečnostnej služby Ukrajiny (SBU) chystajúcich teroristické útoky. Informovala o tom v utorok ruská Federálna bezpečnostná služba FSB, ktorá uviedla, že pri zásahu voči nim bolo zaistených aj päť kilogramov výbušnín, rozbušky, tri granáty, ľahké ručné zbrane či munícia a ďalšie vybavenie.