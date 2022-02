Ruská stanica RT žiada súd o zrušenie zákazu vysielania v Nemecku

Moskva/Berlín 9. februára (TASR) - Ruská spoločnosť RT DE Productions sa obrátila na berlínsky súd so žiadosťou o zrušenie zákazu na vysielanie ruskej nemeckojazyčnej televízie RT v Nemecku (RT DE). TASR správu prevzala z agentúr TASS a Reuters, ktoré o tom informovali v stredu.



Nemecký mediálny regulátor MABB a Komisia pre schvaľovanie a dohľad (ZAK) zakázali minulý týždeň vysielanie RT DE V Nemecku a zdôvodnili to tým, že televízia nemá potrebnú vysielaciu licenciu a ani o ňu nepožiadala. Podľa MABB a ZAK má ruský kanál iba srbskú licenciu, s ktorou v Nemecku vysielať nemôže.



"RT DE Productions GmbH sa obrátila na správny súd v Berlíne so žiadosťou o zrušenie nezákonného rozhodnutia nemeckého regulátora MABB, ktorý zakázal vysielanie kanálu RT DE v Nemecku," uvádza na sociálnej sieti Telegram ruská televízia RT. Z tohto vyhlásenia podľa Reuters vyplýva tiež to, že spoločnosť očakáva, že tento zákaz súd zruší.



Moskva minulý štvrtok v rámci odvetných krokov voči rozhodnutiu MABB zakázala nemeckej stanici Deutsche Welle vysielať na území Ruska, zatvorila jej kancelárie v Moskve a odobrala akreditácie jej novinárom. Nasledujúci deň Moskva uviedla, že ak sa Nemecko rozhodne ukončiť tento mediálny spor, tak bude reagovať obdobne. Zároveň je však pripravená aj na vyostrenie situácie, ak sa tak Nemecko rozhodne urobiť, píše Reuters.