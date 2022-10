Ruská Štátna duma nebude vysielať živé prenosy zo svojich zasadnutí

Moskva 18. októbra (TASR) - Dolná komora ruského parlamentu, Štátna duma, prestala vysielať živé prenosy zo svojich plenárnych zasadnutí. Chce tak ochrániť citlivé informácie "pred nepriateľom". V utorok to uviedol ruský poslanec Vladimir Vasiliev. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



"Citlivé otázky, ktoré si vyžadujú diskusiu v úzkom odbornom kruhu, by sa nemali dostať do rúk nášho nepriateľa," vyhlásil Vasiliev.



Podľa agentúry Reuters na oficiálnej webstránke Dumy nebol zverejnený prenos z utorkového zasadnutia parlamentu o presune obyvateľov z Ruskom okupovanej Chersonskej oblasti na Ukrajine na územie Ruska.



Agentúra Interfax zároveň uviedla, že spoločnosť Google zablokovala na YouTube účty Rady Federácie, ktoré mali dohromady približne 200.000 odberateľov a uverejnili 20.000 videí.



Ruská federálna služba pre dozor v oblasti telekomunikácií, informačných technológií a masmédií (Roskomnadzor) následne požiadala Google, aby zablokované účty hornej komory parlamentu okamžite obnovil.