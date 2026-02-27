< sekcia Zahraničie
Ruská Štátna duma nechce vydávať cudzincov, ktorí bojovali v armáde
Návrh zákona musí ešte schváliť Rada federácie, horná komora parlamentu, a podpísať prezident Vladimir Putin.
Autor TASR
Moskva 27. februára (TASR) - Poslanci Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, schválili v druhom a treťom čítaní návrh zákona, ktorý zakazuje vydávanie cudzincov na trestné stíhanie do zahraničia, ak slúžili na základe zmluvy v ruských ozbrojených silách. TASR o tom píše podľa webu The Moscow Times a agentúry TASS.
Návrh zákona predložila ruská vláda v novembri 2025 a v dolnej komore parlamentu bol schválený v prvom čítaní v januári 2026. Podľa neho sa nové pravidlo vzťahuje aj na cudzincov, ktorí už ukončili vojenskú službu.
Návrh zákona musí ešte schváliť Rada federácie, horná komora parlamentu, a podpísať prezident Vladimir Putin. Reaguje na situáciu viacerých cudzincov, ktorí čelili vo svojich domovských krajinách trestnému stíhaniu za účasť vo vojne proti Ukrajine.
Rusko oficiálne neuvádza, koľko cudzincov slúži v jeho armáde vo vojne na Ukrajine. Jedinými oficiálne potvrdenými boli v minulosti iba severokórejskí vojaci, ale podľa odhadov na strane Moskvy bojujú ďalšie tisíce cudzincov z desiatok krajín, najmä z Afriky a Ázie.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v stredu vyhlásil, že v ruskej armáde v súčasnosti bojuje 1780 ľudí z 36 afrických krajín. Úrady viacerých afrických krajín tiež varovali svojich občanov pred nezákonnými náborovými programami.
V roku 2024 prezident Putin podpísal dekrét, ktorý pre zahraničných veteránov vojny zmiernil požiadavky na získanie ruského občianstva. Podľa odborníkov na migráciu to ale výrazne nezvýšilo záujem o službu v ruskej armáde.
Ukrajina v boji proti invázii Kremľa povolila bojovať po boku svojich ozbrojených síl aj cudzím štátnym príslušníkom, kde dominujú najmä občania Gruzínska, Azerbajdžanu a Bieloruska, ale aj zo západných krajín, ako sú Spojené štáty a Spojené kráľovstvo.
Návrh zákona predložila ruská vláda v novembri 2025 a v dolnej komore parlamentu bol schválený v prvom čítaní v januári 2026. Podľa neho sa nové pravidlo vzťahuje aj na cudzincov, ktorí už ukončili vojenskú službu.
Návrh zákona musí ešte schváliť Rada federácie, horná komora parlamentu, a podpísať prezident Vladimir Putin. Reaguje na situáciu viacerých cudzincov, ktorí čelili vo svojich domovských krajinách trestnému stíhaniu za účasť vo vojne proti Ukrajine.
Rusko oficiálne neuvádza, koľko cudzincov slúži v jeho armáde vo vojne na Ukrajine. Jedinými oficiálne potvrdenými boli v minulosti iba severokórejskí vojaci, ale podľa odhadov na strane Moskvy bojujú ďalšie tisíce cudzincov z desiatok krajín, najmä z Afriky a Ázie.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v stredu vyhlásil, že v ruskej armáde v súčasnosti bojuje 1780 ľudí z 36 afrických krajín. Úrady viacerých afrických krajín tiež varovali svojich občanov pred nezákonnými náborovými programami.
V roku 2024 prezident Putin podpísal dekrét, ktorý pre zahraničných veteránov vojny zmiernil požiadavky na získanie ruského občianstva. Podľa odborníkov na migráciu to ale výrazne nezvýšilo záujem o službu v ruskej armáde.
Ukrajina v boji proti invázii Kremľa povolila bojovať po boku svojich ozbrojených síl aj cudzím štátnym príslušníkom, kde dominujú najmä občania Gruzínska, Azerbajdžanu a Bieloruska, ale aj zo západných krajín, ako sú Spojené štáty a Spojené kráľovstvo.