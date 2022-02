Ruská Štátna duma sa bude zaoberať výzvou Putinovi o uznaní DĽR a ĽHR

Moskva 14. februára (TASR) - Ruská Štátna duma sa bude v utorok zaoberať dvoma variantmi návrhu výzvy adresovanej ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi o uznaní samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (ĽHR). Oznámil to v pondelok predseda Štátnej dumy Viačeslav Volodin, informovala agentúra TASS.



"Otázka výzvy smerovanej prezidentovi o potrebe uznania DĽR a ĽHR bude posúdená zajtra pri preferenčnom hlasovaní," uviedol Volodin na sociálnej sieti Telegram.



Zároveň dodal, že duma sa bude zaoberať dvoma rozdielnymi návrhmi tejto výzvy, pričom "prijatý bude ten variant, ktorý získa v preferenčnom hlasovaní najväčší počet hlasov".



Podľa slov predsedu Štátnej dumy prvý variant výzvy počíta s odoslaním daného textu prezidentovi ihneď po skončení hlasovania. Ak bude prijatý druhý variant, text najskôr odošlú ruskému ministerstvu zahraničných vecí a iným vládnym štruktúram, ktoré naň môžu reagovať.



Podľa Volodina je táto výzva a s ňou spojené hlasovanie dôležité, pretože "Washington eskaluje napätie a spolu s európskymi krajinami posiela Ukrajine, ktorá nedodržiava minské dohody, zbrane". "Toto všetko predstavuje hrozbu a riziko pre život našich občanov a krajanov žijúcich v Doneckej a Luhanskej ľudovej republike," uviedol Volodin.



Ruskí komunisti na čele so svojím lídrom Gennadijom Ziuganovom predložili 19. januára Štátnej dume návrh na odoslanie výzvy prezidentovi Vladimirovi Putinovi o uznaní nezávislosti Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky, pripomína TASS.



Podľa tohto návrhu sa má duma obrátiť na prezidenta s prosbou o zváženie uznania samozvaných republík ako "samostatných, suverénnych a nezávislých štátov". V texte návrhu sa tiež uvádza, že poslanci považujú uznanie týchto republík za "morálne a opodstatnené".



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však vyzval na opatrný prístup k téme budúcnosti samozvaných republík v Donbase a na nezvyšovanie napätia. "Teraz, keď je situácia taká napätá a taká citlivá, je veľmi dôležité vyhnúť sa akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli vyvolať zvýšenie tohto napätia," povedal Peskov.



Návrh komunistických poslancov prišiel v čase, keď Západ obviňuje Rusko z plánovania invázie na Ukrajinu a Moskva výmenou za deeskaláciu požaduje bezpečnostné záruky od NATO.