Ruská Štátna duma schválila zákon o odvode do armády
Autor TASR
Moskva 28. októbra (TASR) - Ruská Štátna duma v utorok v poslednom, treťom čítaní schválila zákon o celoročnom odvode brancov do služby v armáde. Doteraz sa odvody v Rusku konali na jar a na jeseň, uviedla agentúra AP s tým, že týmto zákonom sa branná povinnosť prakticky mení na trvalý proces, informuje TASR.
Po schválení návrhu zákona hornou komorou parlamentu - Radou federácie - a jeho podpísaním prezidentom Vladimirom Putinom budú vojenské správy môcť predvolávať brancov na lekárske prehliadky a ďalšie úkony kedykoľvek počas roka.
Autori návrhu zákona tvrdia, že cieľom opatrenia je zmierniť tlak na vojenské úrady a zefektívniť ich činnosť, ktorá zahŕňa vykonávanie lekárskych prehliadok a prideľovanie brancov do rôznych vojenských zložiek.
Aj keď návrh zákona zmení odvody na celoročný proces, stanovuje, že branci nastúpia do služby v armáde ako doteraz - v stanovených mesiacoch. Armáda doteraz počas každého kola odvodov zvykla povolať 130.000 až 160.000 brancov.
Povinnosť odslúžiť v armáde jeden rok majú v Rusku všetci muži vo veku od 18 do 30 rokov. Mnohí sa odvodu vyhýbajú využitím odkladov udeľovaných študentom, osobám s chronickými chorobami či z iných dôvodov.
V rámci snahy bojovať proti vyhýbaniu sa odvodom začiatkom tohto roka v Rusku spustili elektronický register brancov, ktorí tak v niektorých ruských regiónoch dostávajú online predvolania na vojenskú správu. Schválená bola aj séria právnych obmedzení pre tých, ktorí tieto predvolania ignorujú - vrátane zákazu bankových transakcií, pozastavenia platnosti vodičských preukazov a blokovania ciest do zahraničia.
Ruské úrady tvrdia, že ruská armáda do bojov na Ukrajine brancov nenasadzuje - bojujú tam dobrovoľníci a záložníci, ktorí boli mobilizovaní. Aktivisti za ľudské práva a médiá však tvrdia, že armáda sa snaží mnohých brancov dotlačiť k tomu, aby s armádou podpísali zmluvy o vojenskej službe ako dobrovoľníci.
Vo februári 2022, keď sa rozkazom ruského prezidenta Vladimira Putina začala vojna na Ukrajine, malo Rusko armádu s miliónom vojakov. S pokračujúcimi bojmi sa početnosť ruskej armády zvyšovala. Vlani Putin nariadil zvýšenie počtu aktívnych vojakov o 180.000 - na 1,5 milióna. V septembri vyhlásil, že ruská armáda má viac ako 700.000 vojakov bojujúcich na Ukrajine.
Na jeseň 2022 Putin nariadil „čiastočnú mobilizáciu“ asi 300.000 záložníkov. Tento nepopulárny krok mal za následok emigráciu státisícov mužov, ktorí sa takto vyhli povolaniu do vojenskej služby.
Putinov výnos o čiastočnej mobilizácii síce umožňuje povolanie ďalších záložníkov, ale medzičasom Kremeľ zmenil kurz a zameral sa na posilnenie armády službou dobrovoľníkov, ktorým ponúkajú relatívne vysoký žold i ďalšie výhody. Podľa ruských úradov sa v roku 2024 k dobrovoľníkom pripojilo približne 440.000 osôb a ďalších 336.000 podpísalo zmluvy s armádou tento rok.
Snahy Kremľa o zvýšenie počtu vojakov ruskej armády prišli v čase, keď Putin nevyhovel požiadavke amerického prezidenta Donalda Trumpa na urýchlené prímerie na Ukrajine a nekorigoval ani maximalistické požiadavky Kremľa, ktoré zahŕňajú stiahnutie sa Ukrajiny zo štyroch regiónov, ktoré Rusko síce anektovalo, ale vojensky úplne neobsadilo. Kyjev i jeho západní spojenci tieto Putinove požiadavky odmietli.
