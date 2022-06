Ruská Štátna duma sprísnila opatrenia proti tzv. zahraničným agentom

Moskva 29. júna (TASR) - Poslanci ruskej Štátnej dumy v stredu schválili návrh zákona, ktorý rozširuje definíciu tzv. "zahraničných agentov". Moskva toto označenie využíva na zásahy voči kritikom Kremľa, píše agentúra AFP.



Štátna duma, dolná komora ruského parlamentu, vo svojom vyhlásení uviedla, že nové opatrenia umožnia lepšie "brániť ruské záujmy a zaistiť bezpečnosť Ruskej federácie".



Označenie "zahraničný agent" je ruskými úradmi už od roku 2012 používané na pomenovanie kritikov, novinárov a aktivistov a ľudskoprávnych organizácií obvinených z vykonávania politických aktivít financovaných zo zahraničia.



Na zoznamy zahraničných agentov boli v Rusku zaradené už desiatky kritikov Kremľa vrátane novinárov, aktivistov za ľudské práva či umelcov. Mnohí z nich v obave z trestného stíhania odišli do exilu.



Podľa nového návrhu zákona môže byť vyhlásená za zahraničného agenta akákoľvek osoba, ktorá je "pod zahraničným vplyvom" alebo dostáva akúkoľvek formu podpory zo zahraničia – nielen financie, ako tomu bolo doposiaľ.



Takýmto osobám bude napríklad zakázané vyučovať na štátnych školách a organizovať verejné podujatia. "Zahraniční agenti" budú musieť zverejniť zdroje financovania, podrobiť sa povinným auditom a pripojiť túto hanlivú "nálepku" ku všetkým svojim zverejneným textom, videám či príspevkom na sociálnych sieťach.



Príslušný návrh zákona musí schváliť ešte horná komora ruského Federálneho zhromaždenia a následne pôjde na podpis šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi. Do platnosti by mal vstúpiť 1. decembra.



Moskva zintenzívnila represie voči kritikom režimu od 24. februára, kedy Putin podnikol inváziu na Ukrajinu, pripomína AFP.