Ruská Štátna duma v druhom čítaní schválila zmeny a doplnky v ústave

Moskva 10. marca (TASR) - Ruská Štátna duma prijala v utorok v druhom čítaní návrh zákona o zmene a doplnení ústavy Ruskej federácie, ktorý predložil ruský prezident Vladimir Putin.



Medzi schválenými pozmeňujúcimi návrhmi je aj návrh, ktorý predložila poslankyňa vládnucej strany Jednotné Rusko Valentina Tereškovová. Jeho obsahom vynulovanie prezidentských mandátov osobe, ktorá túto funkciu vykonáva v čase prijatia zmien v ústave.



Podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy ide o formuláciu, ktorá sa týka súčasného ruského prezidenta a v prípade, že bude schválená pri prerokúvaní návrhu v treťom čítaní, umožní Putinovi uchádzať sa znova o prezidentský mandát. Podľa ústavy platnej v súčasnosti by Putin už kandidovať nemohol, keďže prezidentom je druhé funkčné obdobie.



Frakcia Komunistickej strany Ruskej federácie (KPRF) už deklarovala, že bude vystupovať proti tomuto návrhu.



Samotný Putin na pôde Štátnej dumy uviedol, že je potrebné, aby v tejto veci zaujal stanovisko ústavný súd.



Putin zároveň poznamenal, že považuje za nevhodné odstrániť z ústavy obmedzenie počtu prezidentských mandátov. Zmeny vo vedení krajiny sú podľa neho potrebné pre "zabezpečenie dynamiky" jej rozvoja. "Spoločnosť by mala mať záruky, že bude zabezpečená pravidelná zmena moci," zdôraznil Putin.



Plénu Štátnej dumy bol v utorok predložený aj návrh na vypísanie predčasných parlamentných volieb, ktorý však po Putinovom prejave stiahol samotný jeho predkladateľ, poslanec vládnej strany Jednotné Rusko Alexandr Karelin.



Ako vysvetlila agentúra TASS, s návrhom na predčasné voľby prišiel v utorok pred plenárnym zasadnutím Štátnej dumy líder Liberálnodemokratickej strany Ruska Vladimir Žirinovskij. Na tlačovej konferencii vtedy Žirinovskij vysvetlil, že po nadobudnutí účinnosti ústavných zmien by sa v Rusku mali uskutočniť predčasné voľby do Štátnej dumy.



Putin však následne vo svojom prejave k poslancom uviedol, že na predčasné voľby do Štátnej dumy nevidí dôvod.



V druhom čítaní návrhu zákona bolo k textu doručených takmer 400 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, informoval podľa agentúry Interfax predseda Štátnej dumy Viačeslav Volodin. Tieto návrhy z väčšej časti pripravila osobitná pracovná skupina, ktorej členmi boli poslanci Štátnej dumy, senátori, verejní činitelia a experti. S významnou časťou zmien a doplnení prišiel Putin.



Návrh zákona v druhom čítaní pri hlasovaní podporilo 382 poslancov, nikto sa nevyslovil proti a 44 poslancov sa zdržalo hlasovania.



Agentúra TASS uviedla, že návrh zákona prijatý poslancami v druhom čítaní obsahuje ustanovenia o obmedzení počtu prezidentských období, rozšírení právomocí parlamentu, zabezpečení sociálnych záruk, priorite základného zákona pred medzinárodnými dohodami, ako aj o ruskom jazyku ako o jazyku štátotvorného národa.



V treťom čítaní sa bude návrh zákona v Dume posudzovať v stredu.