Ruská stíhačka sa zrútila do Tichého oceánu, piloti sú nezvestní

Moskva 4. júla (TASR) - Ruská stíhačka MiG-31 sa v utorok zrútila do Tichého oceánu pri polostrove Kamčatka. Záchranári po dvoch pilotoch lietadla pátrajú. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Ruská armáda uviedla, že stíhačka sa zrútila do Avačského zálivu pri juhovýchodnom pobreží Kamčatky. Išlo o cvičný let a stíhacie lietadlo nenieslo zbrane, dodala. Príčina pádu ani ďalšie detaily nie sú známe.



MiG-31 je dvojmotorová dvojmiestna nadzvuková stíhačka navrhnutá na zachytávanie nepriateľských lietadiel a riadených striel. Moskva ich služby využíva od 80. rokov minulého storočia.



Ruské vzdušné sily zaznamenali v uplynulom období sériu nehôd svojich lietadiel. Vojenskí pozorovatelia to pripisujú vyššiemu počtu letov počas konfliktu na Ukrajine a zvýšeného napätia so Západom.



V apríli sa ruský MiG-31 zrútil v Murmanskej oblasti na severozápade Ruska, pilotom sa vtedy podarilo bezpečne katapultovať.