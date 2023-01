Ruská stíhačka sprevádzala nad Baltským morom nemecké lietadlo

Moskva 17. januára (TASR) - Rusko v pondelok oznámilo, že muselo nad Baltské more vyslať vojenskú stíhačku, aby odprevadila nemecké prieskumné lietadlo, ktoré sa približovalo k jeho hraniciam. Podľa Nemecka išlo o rutinný let. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.



Ruský rezort obrany vo vyhlásení uviedol, že vyslal stíhačku SU-27 "aby identifikovala cieľ a zabránila narušeniu štátnych hraníc". Stíhačka podľa ministerstva identifikovala nemecké prieskumné lietadlo Lockheed P-3 Orion a sprevádzala ho nad Baltským morom, kým nezmenilo kurz.



Podľa hovorcu nemeckého námorníctva išlo len o rutinný prieskumný let. Ruské lietadlo na pozorovanie vzlietlo v blízkosti vzdušného priestoru Kaliningradu. Aj to však bola len rutinná reakcia a nič výnimočné sa nestalo, uviedol hovorca pre DPA.



"Let ruskej stíhačky sa uskutočnil za striktného dodržania medzinárodných pravidiel týkajúcich sa vzdušného priestoru nad neutrálnymi vodami. K prekríženiu vzdušných ciest ani k nebezpečnému priblíženiu sa k lietadlu zahraničnej krajiny nedošlo," uvádza ministerstvo vo vyhlásení.



Napätie medzi ruskou armádou a NATO vo vzdušnom priestore nad Baltským morom stúpa od začiatku vojenskej invázie Ruska na Ukrajinu. Rusko si v tejto oblasti vybudovalo silnú vojenskú prítomnosť na území svojej enklávy, Kaliningradskej oblasti. Základňu tu má aj ruská Baltská flotila, dodáva DPA.