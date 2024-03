Ruská tajná služba zadržala proukrajinskú skupinu pre plánovanie útoku

Moskva 14. marca (TASR) - Ruská tajná služba FSB zadržala v Petrohrade štyroch údajných členov proukrajinskej polovojenskej skupiny, ktorá pripravovala teroristické útoky na zariadenia kritickej infraštruktúry v Rusku a chcela tiež otráviť ruských vojakov bojujúcich na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na štvrtkové vyhlásenie FSB.



Štyria obyvatelia druhého najväčšieho ruského mesta sú podľa tvrdení FSB členmi tajnej bunky tzv. Ruského dobrovoľníckeho zboru a konali z poverenia ukrajinskej vojenskej rozviedky (HUR).



Okrem iného plánovali otráviť "veľmi jedovatou látkou" potravinové produkty, ktoré mali byť zaslané ako humanitárna pomoc ruským vojakom bojujúcim na Ukrajine. V rámci prípravy útokov vykonávali tiež „prieskum životne dôležitej infraštruktúry a dopravných uzlov... v Petrohrade a Leningradskej oblasti".



Ruský dobrovoľnícky zbor spolu s légiou "Sloboda Ruska" a Sibírskym práporom tvoria ruskí občania, ktorí vo vojne Ukrajiny s Ruskom bojujú na strane Kyjeva. Spomínané organizácie tvrdia, že ich bojovníci 12. marca prenikli do pohraničných oblastí Belgorodskej a Kurskej oblasti. V Kurskej oblasti mali dokonca obsadiť dedinu Ťotkino. Ruské ministerstvo obrany to poprelo a v stredu oznámilo, že pri pokuse o narušenie štátnej hranice zahynulo 234 diverzantov.



Tieto tri skupiny v stredu vyzvali civilistov, aby odišli z miest Belgorod a Kursk, kde chcú zaútočiť na pozície ruských jednotiek, ktoré odtiaľ ostreľujú ukrajinské mestá. Gubernátor Kurskej oblasti Roman Starovojt vo štvrtok oznámil, že útoky diverzantov a ich pokusy preniknúť na ruské územie pokračujú, no ruské sily im to "nedovolia".