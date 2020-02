Ruská televízia vysiela mená padlých a nezvestných vojakov

Moskva 26. februára (TASR) - Spravodajský kanál Rossija 24 zverejní do začiatku mája mená viac ako 12 miliónov sovietskych vojakov padlých počas druhej svetovej vojny. Tento bezprecedentný krok štátom kontrolovaného spravodajského kanála odzrkadľuje úsilie Kremľa využiť výročie konca vojny, aby u Rusov vyvolal pocit národnej hrdosti, konštatovala v stredu agentúra AFP.



Mená 12.677.857 vojakov zabitých a nezvestných počas druhej svetovej vojny sa na stanici Rossija 24 vysielajú nepretržite počas celého dňa. Zobrazujú sa striedavo v riadkoch na pravej strane obrazovky a posúvajú sa zhora nadol pod nadpisom "Spomínať na každého". Za hodinu sa na obrazovke vystrieda 6070 mien, uviedla AFP.



So zverejňovaním mien padlých a nezvestných sovietskych vojakov sa začalo 23. februára v deň, ktorý je v Rusku Dňom obrancov vlasti. Koniec projektu je naplánovaný na 8. mája. Deviateho mája, ktorý sa v Rusku slávi ako Deň víťazstva, sa potom na Červenom námestí v Moskve uskutoční slávnostná vojenská prehliadka.



Agentúra AFP vo svojej správe konštatuje, že Rusko má tento rok v pláne usporiadať veľkolepé oslavy víťazstva spojencov nad nacistami, keďže ide o jeho okrúhle 75. výročie.



Telekanál Rossija 24 deklaroval, že cieľom jeho iniciatívy je pripomenúť si sovietskych hrdinov "bez ohľadu na ich hodnosť" a vytvoriť "faktický základ pre boj proti pokusom o falšovanie histórie vojny".



Rusko v poslednom čase často obviňuje západné krajiny z toho, že sa snažia marginalizovať jeho podiel na porážke nacistov napriek obrovským ľudským stratám, ktoré Sovietsky zväz utrpel.



V súvislosti s oslavami 9. mája sa výrazne zvýšilo napätie vo vzťahoch medzi Ruskom a Poľskom, a to najmä po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin nedávno obvinil Poľsko zo spolupráce s nacistickým vodcom Adolfom Hitlerom. Varšava zasa vytýka Moskve "návrat k stalinskej propagande" a snahy o prekrucovanie histórie.



Podľa oficiálnych údajov Sovietsky zväz v druhej svetovej vojne utrpel mimoriadne veľké straty - o život prišlo asi 27 miliónov jeho občanov.