Ruská Tichomorská flotila začala cvičenie v Japonskom a Ochotskom mori

Moskva 18. júna (TASR) - V Tichom oceáne a vo vodách blízko Južnej Kórey a Japonska sa koná desaťdňové vojenské cvičenie ruskej Tichomorskej flotily. Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dodala, že cvičenie sa začalo v utorok - v čase návštevy ruského prezidenta Vladimira Putina v Pchjongjangu, ktorá vyvolala napätie medzi Moskvou a Južnou Kóreou i Japonskom.



Manévre v Tichom oceáne, Ochotskom a Japonskom mori potrvajú do 28. júna a zapojí sa do nich 40 lodí, člnov a podporných plavidiel, asi 20 lietadiel a vrtuľníkov - vrátane protiponorkových lietadiel dlhého doletu Tu-142MZ, Il-38 a Il-38N, vrtuľníkov Ka-29 a Ka-27 v protiponorkových a pátracích a záchranných verziách.



Do cvičení sú zapojené aj jednotky námorného zboru Tichomorskej flotily a bojové posádky pobrežných raketových systémov Bal a Bastion.



Ako uviedlo ruské ministerstvo obrany, v rámci cvičenia sa budú precvičovať protiponorkové operácie, organizovať vš zetky druhy obrany oddielov lodí počas plavby po mori, spúšťať raketové útoky proti námorným skupinám pomyselného nepriateľa, či nacvičovať odrážanie námorných a leteckých útokov.



AFP doplnila, že Rusko bežne vykonáva cvičenia v tichomorských vodách ako prejav sily svojho vojenského námorníctva, no západné krajiny ich sledujú so zvýšeným znepokojením, odkedy Rusko v roku 2022 začalo vojnu voči Ukrajine.