Ruská tlačová agentúra oznámila, že ukončí pôsobenie v Británii

Moskva 3. apríla (TASR) - Ruská tlačová agentúra Sputnik v piatok oznámila, že ukončí svoje pôsobenie v Spojenom kráľovstve a svoje služby v anglickom jazyku presunie do Moskvy a Washingtonu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Štátom kontrolovaný mediálny holding Rossija segodňa (Rusko dnes) oznámil, že tento krok je súčasťou plánu reorganizácie medzinárodnej práce s agentúry s cieľom zvýšiť jej efektivitu. Sputnik, ktorý má v Británii redakcie v Londýne a Edinburghu, bude britské spravodajstvo prinášať aj naďalej. Táto tlačová agentúra má okrem toho redakcie i vo Washingtone, Pekingu, Paríži, Berlíne a Káhire.



Rossija Segodňa a ani Sputnik na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovali.



Vzťahy medzi Londýnom a Moskvou sa dostali do mŕtveho bodu v roku 2018, keď Británia Rusko obvinila z pokusu o vraždu bývalého dvojitého agenta Sergeja Skripala, pripomína Reuters. Skripala spolu s jeho dcérou sa pokúsili otráviť v anglickom meste Salisbury v marci 2018. Británia minulý rok Rusko takisto obvinila z pokusov zasahovať do britských parlamentných volieb v roku 2019.