Ruská volebná komisia nateraz neodporúča zaregistrovať Nadeždina

Moskva 5. februára (TASR) - Pracovná skupina ruskej Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) v pondelok odporučila, aby sa politik Boris Nadeždin nemohol zúčastniť ako kandidát na prezidentských voľbách. Zdôvodnila to chybami v podpisových hárkoch tohto uchádzača o kandidátsku registráciu.



V pondelok o tom informovala britská stanica BBC, ktorá upozornila, že rozhodnutie pracovnej skupiny ÚVK samo o sebe neznamená automatické odmietnutie registrácie potenciálnemu kandidátovi.



Nadeždinovmu štábu sa podarilo zhromaždiť viac ako 200.000 podpisov ľudí podporujúcich jeho kandidatúru. ÚVK následne predložil 105.000 "ideálnych podpisov" – ide o podpisy, ktoré boli podľa Nadeždina špeciálne vybrané, aby sa minimalizovalo percento spochybniteľných.



Napriek tomu pracovná skupina ÚVK oznámila, že aj medzi nimi objavila také podpisy, ktoré vyhodnotila ako sporné.



Samotný Nadžedin v pondelok prostredníctvom siete Telegram informoval, že pravosť a správnosť spochybnených podpisov mieni pred ÚVK obhajovať.



BBC pripomenula, že ruský zákon o voľbách umožňuje registráciu kandidáta len vtedy, ak sa po náhodnej kontrole v ÚVK zistí na jeho podpisových hárkoch menej ako päť percent spochybniteľných podpisov.



Nadeždinov splnomocnenec Igor Artemiev objasnil, že celkovo komisia napočítala 15,348 percenta sporných podpisov na podpisových hárkoch. Podľa Nadeždina jeho tímu teraz stačí "znova získať" 4500 podpisov z 9209, ktoré boli vyhlásené za neplatné.



Ak však Nadeždinov tím nebude schopný ÚVK dokázať, že podpisy občanov boli odmietnuté neprávom, potom ÚVK jeho registráciu odmietne. ÚVK oznámila, že stretnutie v tejto veci by sa malo uskutočniť 7. februára.



Nadeždin vopred avizoval, že ak ho ÚVK definitívne odmietne zaregistrovať, odvolá sa na Najvyšší súd.



"Celý svet videl, že podpisy sme zbierali poctivo. Štáb je pripravený dokázať neopodstatnenosť rozhodnutia pracovnej skupiny," zdôraznil Nadeždinov tím. Jeho právnici teraz študujú protokol vydaný ÚVK a čoskoro podajú správu o tom, aké pripomienky k podpisom vznikli.



Následne sa uskutoční ďalšie zasadnutie pracovnej skupiny, na ktorom sa posúdia námietky a na základe výsledkov sa vystaví osvedčenie o výsledkoch tejto kontroly podpisov. Malo by sa tak stať ešte pred zasadnutím ÚVK avizovaným na 7. februára, uviedol pre BBC Nadeždinov tím.



Minulý piatok ruské tlačové agentúry informovali, že pracovná skupina ÚVK našla chyby v podpisových hárkoch, ktoré predložili Nadeždin i ďalší potenciálny kandidát, vodca strany Komunisti Ruska Sergej Malinkovič.



Ako uviedol podpredseda ÚVK Nikolaj Bulajev, na hárkoch sa našli "nie jedna desiatka, ale niekoľko desiatok ľudí, ktorí už nie sú na tomto svete, ale dali svoj podpis". Bulajev nespresnil, ktorého kandidáta sa táto výhrada týka.



Nadeždin, ktorý kandiduje za stranu Občianska iniciatíva, je jediným potenciálnym prezidentským kandidátom, ktorý sa otvorene postavil proti vojne na Ukrajine, pripomenula agentúra DPA.



Politickí pozorovatelia dávajú Nadeždinovi len malú šancu, že by sa prebojoval až samotných volieb - predkladali skôr ten scenár, že jeho kandidatúru stopne ÚVK.



Favoritom prezidentských volieb je úradujúci prezident Vladimir Putin, ktorý sa uchádza o piate funkčné obdobie. Aby to vôbec bolo možné, dal v roku 2020 prepracovať a v referende odhlasovať príslušné zmeny v ústave.