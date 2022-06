Rúška v MHD a nemocniciach v Taliansku budú povinné do konca septembra

Rím 14. júna (TASR) - Taliansko predlžuje s platnosťou do konca septembra nosenie rúšok v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy, ako aj v nemocniciach a domovoch sociálnej starostlivosti. V utorkovom rozhovore pre Radio Capital to povedal štátny tajomník talianskeho ministerstva zdravotníctva Andrea Costa s tým, že vláda prijme príslušné nariadenie v stredu. TASR prevzala správu z agentúry APA.



Povinnosť nosiť rúška sa naopak nebude predlžovať v kinách, divadlách ani na športových podujatiach v halách.



V stredu prestane navyše platiť povinné očkovanie proti koronavírusu pre občanov od 50 rokov. Zrušiť sa má tiež povinná vakcinácia pre zamestnancov škôl a vojakov. Do konca roka sa však bude musieť naďalej povinne nechať očkovať zdravotnícky personál, píše APA s odvolaním sa na zdroje blízke vláde.



Povinné očkovanie proti covidu pre ľudí od 50 rokov zaviedlo Taliansko v januári tohto roku. Napriek tomu však až 12 percent osôb z tejto vekovej skupiny (3,3 milióna) stále nie je zaočkovaných. Pre nesplnenie očkovacej povinnosti dostalo už 1,2 milióna Talianov stoeurovú pokutu. Mnohí odporcovia vakcinácie sa však voči nej odvolali.