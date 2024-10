Ruská Vagnerova skupina prenáša z Mali telá svojich padlých žoldnierov

Moskva 9. októbra (TASR) - Žoldnieri z ruskej Vagnerovej skupiny údajne v Mali získali telá svojich spolubojovníkov. Tí v júli v tejto africkej krajine zahynuli počas bitky s tuarégskymi a islamistickými povstalcami, ktorú sprevádzala piesočná búrka. Oznámila to samotná Vagnerova skupina, informuje v stredu agentúra Reuters.



Vagnerovci o bitke informovali už v júli, vtedy však bez podrobností uvádzali len to, že v nej utrpeli veľké straty.



"Úspešne sa skončila operácia zameraná na získanie tiel našich bratov, ktorí sa v júli 2024 hrdinsky pustili do boja s islamistami napriek ich mnohonásobnej prevahe," informovala skupina v utorok neskoro večer na platforme Telegram. "Telá našich padlých bratov sa vrátia do vlasti... My svojich ľudí neopúšťame a všetci - živí či mŕtvi - sa vrátia domov," dodali vagnerovci.



Mali, kde po vojenských prevratoch z rokov 2020 a 2021 vládne junta, bojuje už dlhé roky proti islamistickým povstalcom.



Vagnerovcami prehratá júlová bitka podľa Reuters len ilustruje nebezpečenstvo, akému čelia ruskí žoldnieri bojujúci v Mali, Burkine Faso aj Nigeri na strane tamojšej junty snažiacej sa zastaviť ťaženie separatistov a islamistických povstalcov z odnoží teroristických organizácií ako Islamský štát či al-Káida.