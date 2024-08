Ruská Vagnerova skupina tvrdí, že sa nezapája do bojov na Ukrajine

Moskva 26. augusta (TASR) - Ruská žoldnierska Vagnerova skupina v pondelok uviedla, že pôsobí len v Afrike a v Bielorusku a jej bojovníci sa už nezapájajú do bojov na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Ukrajina v nedeľu vyzvala Bielorusko, aby stiahlo vojakov z ich spoločnej hranice, pričom Kyjev uviedol, že na hranici sa nachádzajú bieloruské špeciálnej sily a bývalí vagnerovskí žoldnieri.



Vagnerova skupina (známa aj ako Wagner Group) v zriedkavom vyhlásení uviedla, že jej zamestnanci pôsobia len v Afrike a v Bielorusku. "Nijaké divízie skupiny nie sú v (ruskej) Federálnej službe jednotiek národnej gardy alebo v radách ruského ministerstva obrany či kdekoľvek inde," uviedla.



Vagnerovci "sa v tomto štádiu nezúčastňujú v špeciálnej vojenskej operácie", uviedla skupina, pričom použila termín Kremľa pre vojnu na Ukrajine. Reuters upozorňuje, že tieto tvrdenia nedokázal nezávisle overiť.



Ich pôsobenie v Afrike, kde napríklad podporujú vojenskú juntu v Mali, znepokojuje Západ. Spočiatku boli zapojení aj do konfliktu na Ukrajine, predovšetkým do bojov o ukrajinské mesto Bachmut, ktoré ruské sily dobyli v máji 2023.



O mesiac neskôr sa zakladateľ skupiny Jevgenij Prigožin nakrátko vzbúril proti ruskému vojenskému vedeniu. Vlani v auguste spolu s ďalšími vysokopostavenými členmi svojej žoldnierskej skupiny zahynul pri nehode lietadla.