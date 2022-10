Ruská vláda nariadila ukončenie opravy Krymského mosta do júla 2023

Moskva 14. októbra (TASR) - Ruská vláda v piatok nariadila, aby boli opravné práce na Krymskom moste, ktorý ako jediný spája Rusko a anektovaný ukrajinský polostrov Krym, dokončené do júla 2023. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Krymský most bol počas uplynulého víkendu poškodený explóziou. Kabinet v Moskve prostredníctvom dekrétu, ktorý podpísal ruský premiér Michail Mišustin, nariadil spoločnosti poverenej "návrhom a obnovou zničených prvkov dopravnej a inžinierskej infraštruktúry" Krymského mosta, aby ukončila práce k 1. júlu 2023.



Minulú sobotu, 8. októbra, počas jazdy po Krymskom moste došlo v nákladnej časti auta k explózii. Od nej sa následne vznietili aj cisternové vagóny vlaku prechádzajúceho po železničnej časti mosta.



Ruská federácia označila výbuch na Krymskom moste, známom aj pod názvom Kerčský, za teroristický čin. Za organizátora útoku na most bola označená ukrajinská vojenská rozviedka a jej šéf Kyrylo Budanov. Kyjev sa k výbuchu neprihlásil.