Ruská vláda podala demisiu

Moskva/Praha 7. mája (TASR) - Ruská vláda v utorok podala demisiu. Stalo sa tak v súlade s ústavou krátko po inaugurácii staronového prezidenta Vladimira Putina, informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Súčasný kabinet premiéra Michaila Mišustina bude pracovať do vymenovania novej vlády.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok pripustil, že Putin by mohol predsedu vlády vymenovať už v utorok. Predpokladá sa, že na tomto poste bude aj naďalej pôsobiť Mišustin.



Ruské médiá v tejto súvislosti poznamenali, že po posledných prezidentských voľbách v roku 2018 Putin vymenoval predsedu vládu hodinu po svojom nástupe do úradu.



Putin v utorok v Kremli zložil prezidentský sľub a predniesol inauguračný prejav, v ktorom stanovil priority svojho piateho funkčného obdobia na poste hlavy štátu. Následne sa na nádvorí Kremľa zúčastnil na nástupe a prehliadke Prezidentského pluku, po ktorom nasledovala bohoslužba v kremeľskom Chráme Zvestovania odslúžená patriarchom Moskvy a celej Rusi Kirillom.