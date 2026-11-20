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Ruská vláda zatiaľ neoznámila časový rámec pre obnovu Krymského mosta
Oceľový oblúk cestnej časti s rozponom 227 metrov sa zrútil spolu s vozovkou, pričom ide o najzložitejší prvok konštrukcie.
Autor TASR
Moskva 20. novembra (TASR) - Ruské úrady zatiaľ neoznámili termín obnovy Krymského mosta, ktorého cestná časť sa po ukrajinskom útoku 17. novembra zrútila do mora. Poškodená je aj železničná časť a harmonogram obnovy bude jasný až po vypracovaní projektového riešenia, oznámil v piatok vicepremiér Marat Chusnullin. TASR o tom píše podľa agentúry Interfax.
„Chápeme, že hlavný nosník rozpätia oblúkového mosta je momentálne poškodený. Samotný oblúk je poškodený,“ povedal Chusnullin. Podľa neho existujú dve možnosti na obnovu.
„Máme všetky možné riešenia tohto problému,“ uistil. Deň predtým tvrdil, že „jednotlivé prvky“ zničeného cestného mosta budú funkčné „o mesiac alebo dva“, píše denník The Moscow Times.
Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok na tlačovej konferencii v čínskom Šen-čene po stretnutí s Donaldom Trumpom a Si Ťin-pchingom povedal, že Rusko zvažovalo dohodu o zastavení útokov na energetickú infraštruktúru a ciele v Čiernom mori, ale po útokoch na Krymský most už o nej rokovať nebude.
„Naše odvetné akcie... budú oveľa bolestivejšie ako to, čo kyjevský režim urobil mostu... S modernými presnými zbraňami to nie je až také ťažké,“ vyhlásil.
„Naše mosty ostreľujú už nie prvýkrát a nie prvý rok. Takže odpovedáme. Myslím si, že je to spravodlivé,“ reagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok po rokovaní koalície ochotných v Berlíne.
„A úprimne: Krym je Ukrajina, však? A všetko na území Ukrajiny je ukrajinské, však? Takže s tým, čo je naše, môžeme robiť, čo chceme,“ dodal.
Oceľový oblúk cestnej časti s rozponom 227 metrov sa zrútil spolu s vozovkou, pričom ide o najzložitejší prvok konštrukcie. Jeho výroba a montáž v čase mieru trvala približne rok a pol.
„Rozumný časový rámec na obnovenie dopravy na moste sú približne dva roky,“ uviedol pre The New York Times profesor Andreas Kapposa z Chalífovej univerzity v Abú Zabí.
Trosky zablokovali aj lodnú dopravu pod mostom. Satelitná snímka, ktorú publikoval web Rádia Sloboda (RFE/RL), ukazuje značné poškodenie železničnej trate na najmenej troch miestach vrátane blízkosti jednej z podpier zachovaného oblúka.
Kyjev po útoku zdôraznil, že používal primárne rakety a drony domácej výroby a nevyužíval satelitný komunikačný systém Starlink/Starshield spoločnosti SpaceX Elona Muska.
„Chápeme, že hlavný nosník rozpätia oblúkového mosta je momentálne poškodený. Samotný oblúk je poškodený,“ povedal Chusnullin. Podľa neho existujú dve možnosti na obnovu.
„Máme všetky možné riešenia tohto problému,“ uistil. Deň predtým tvrdil, že „jednotlivé prvky“ zničeného cestného mosta budú funkčné „o mesiac alebo dva“, píše denník The Moscow Times.
Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok na tlačovej konferencii v čínskom Šen-čene po stretnutí s Donaldom Trumpom a Si Ťin-pchingom povedal, že Rusko zvažovalo dohodu o zastavení útokov na energetickú infraštruktúru a ciele v Čiernom mori, ale po útokoch na Krymský most už o nej rokovať nebude.
„Naše odvetné akcie... budú oveľa bolestivejšie ako to, čo kyjevský režim urobil mostu... S modernými presnými zbraňami to nie je až také ťažké,“ vyhlásil.
„Naše mosty ostreľujú už nie prvýkrát a nie prvý rok. Takže odpovedáme. Myslím si, že je to spravodlivé,“ reagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok po rokovaní koalície ochotných v Berlíne.
„A úprimne: Krym je Ukrajina, však? A všetko na území Ukrajiny je ukrajinské, však? Takže s tým, čo je naše, môžeme robiť, čo chceme,“ dodal.
Oceľový oblúk cestnej časti s rozponom 227 metrov sa zrútil spolu s vozovkou, pričom ide o najzložitejší prvok konštrukcie. Jeho výroba a montáž v čase mieru trvala približne rok a pol.
„Rozumný časový rámec na obnovenie dopravy na moste sú približne dva roky,“ uviedol pre The New York Times profesor Andreas Kapposa z Chalífovej univerzity v Abú Zabí.
Trosky zablokovali aj lodnú dopravu pod mostom. Satelitná snímka, ktorú publikoval web Rádia Sloboda (RFE/RL), ukazuje značné poškodenie železničnej trate na najmenej troch miestach vrátane blízkosti jednej z podpier zachovaného oblúka.
Kyjev po útoku zdôraznil, že používal primárne rakety a drony domácej výroby a nevyužíval satelitný komunikačný systém Starlink/Starshield spoločnosti SpaceX Elona Muska.