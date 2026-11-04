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Ruská vláda zvýšila clá na alkohol dovážaný z nepriateľských krajín

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Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš

Doterajšie clá zostávajú v platnosti pre hroznové destiláty (koňak, grappa atď.) v nádobách s objemom nad dva litre, čo sú zvyčajne darčekové fľaše.

Autor TASR
Moskva 4. novembra (TASR) - Ruská vláda v stredu oficiálne zverejnila nariadenie z 31. októbra, ktorým sa na 35 percent (minimálne päť eur na liter) zvyšuje dovozné clo na destilovaný alkohol z „nepriateľských“ krajín. Doteraz podliehali destiláty zo zahraničia clu 20 percent (minimálne tri eurá na liter). TASR o tom píše podľa ruského portálu The Bell.

Doterajšie clá zostávajú v platnosti pre hroznové destiláty (koňak, grappa atď.) v nádobách s objemom nad dva litre, čo sú zvyčajne darčekové fľaše.

Analytici podobné zvýšenie očakávali už dlhšie, pretože do príjmov ruského rozpočtu už je zahrnutých dodatočných 10 miliárd rubľov. Relatívne nízke clá boli výhodné pre západné spoločnosti, ktoré formálne opustili Rusko (napr. Bacardi, Pernod Ricard), ale naďalej dodávali produkty na ruský trh prostredníctvom paralelného dovozu.

Dovážané destiláty v Rusku v súčasnosti stoja od 1200 do 2500 rubľov za fľašu s objemom 0,7 l (asi 13 – 27 eur), cena prémiových značiek sa začína okolo 2.500 rubľov a môžu byť až 8.000 rubľov a viac (asi 27 - 87 eur).
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