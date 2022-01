Rúška vo verejnej doprave budú musieť nosiť aj deti od šesť rokov

Paríž 1. januára (TASR) - Vo Francúzsku budú musieť už nosiť rúška v prostriedkoch verejnej dopravy aj deti vo veku od šesť rokov. Oznámila to v sobotu tamojšia vláda.



Takéto opatrenie bolo dosiaľ povinné len pre deti od 11 rokov, teraz ho vláda rozšírila aj na mladšie deti z dôvodu rýchleho šírenia nákazlivejšieho koronavírusového variantu omikron.



Deti vo veku šesť a viac rokov budú musieť od pondelka nosiť rúška vo všetkých prostriedkoch verejnej dopravy premávajúcich na území Francúzska. Dopravcovia v takýchto spojoch zároveň od tohto dňa nebudú môcť počas nasledovných troch týždňov cestujúcim ponúkať jedlo či nápoje, približuje agentúra AFP.



Hovorca francúzskeho národného železničného dopravcu SNCF naznačil, že najnovšie obmedzenia znamenajú, že pasažierom nebude povolené sňať si rúško ani z dôvodu konzumácie jedla či nápojov, a to s výnimkou cezhraničných ciest vlakmi Thalys či Eurostar.



SNCF ďalej priblížila, že reštauračné služby nebudú od pondelka do 23. januára poskytované vo vysokorýchlostných vlakoch TGV ani v medzimestských spojoch.



Denné prírastky nakazených dosahujú v ostatných dňoch vo Francúzsku rekordné hodnoty, pričom v piatok tamojšie úrady hlásili 232.200 nových prípadov infekcie, čo je vôbec najvyšší prírastok od začiatku pandémie.



Tamojšia vláda sa však zatiaľ vyhýba prísnym obmedzeniam verejného života, ako napríklad zatvoreniu reštaurácií a barov. Namiesto toho ľudí nabáda na to, aby sa dali plne zaočkovať či prípadne preočkovať treťou posilňujúcou dávkou proticovidovej vakcíny, približuje AFP.