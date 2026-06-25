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Ruská volebná komisia vypracovala pravidlá počas stanného práva
Analytici bezprostredne po voľbách nevylučujú ani vyhlásenie mobilizácie.
Autor TASR
Moskva 25. júna (TASR) - Ruská Ústredná volebná komisia (ÚVK) schválila dokument pre prípravu a priebeh volieb do Štátnej dumy na územiach, kde platí stanné právo. Podľa tlačovej služby ÚVK dokument zavádza osobitné pravidlá pre vytváranie volebných komisií, umožňuje tiež predčasné hlasovanie a podmienky pre fotografovanie a nahrávanie videí. V prípade hrozby môžu byť voľby pozastavené a volebná dokumentácia urýchlene presunutá na bezpečné miesto. TASR o tom píše podľa denníka The Moscow Times.
Podľa dokumentu je zakázané zverejňovať online informácie o práci okrskových komisií v regiónoch, kde prebieha predčasné hlasovanie. Ruské úrady zaviedli stanné právo v štyroch okupovaných regiónoch Ukrajiny - Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti.
Prijatie takýchto nariadení „nie je ničím novým ani experimentálnym, ale skôr sa ukázalo ako účinný a kvalitný nástroj“, uviedol podpredseda ÚVK Nikolaj Bulajev. Podobné pravidlá sa už uplatňovali počas prezidentských, regionálnych a komunálnych volieb a tiež v ruskej Kurskej oblasti.
Voľby do ruskej Štátnej dumy sa uskutočnia od 18. do 20. septembra a bude sa v nich dať voliť aj elektronicky. Celkový počet poslancov zostane rovnaký ako doteraz (450), z nich 225 bude zvolených v jednomandátových volebných obvodoch a 225 z kandidátnych listín politických strán.
Pre ekonomické problémy, pokles popularity vlády a nárast útokov ukrajinských dronov v ruskom vnútrozemí prenikajú z prezidentskej administratívy informácie o možnom odložení alebo zrušení volieb.
Analytici bezprostredne po voľbách nevylučujú ani vyhlásenie mobilizácie - na prezidenta Vladimira Putina by sa mohli obrátiť s touto otázkou novozvolení poslanci. Prílev „kontraktnikov“ (zmluvných vojakov) do ruskej armády klesá a nepokrýva jej straty na fronte. Konečné rozhodnutie o prípadnej mobilizácii však ešte nepadlo.
Podľa dokumentu je zakázané zverejňovať online informácie o práci okrskových komisií v regiónoch, kde prebieha predčasné hlasovanie. Ruské úrady zaviedli stanné právo v štyroch okupovaných regiónoch Ukrajiny - Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti.
Prijatie takýchto nariadení „nie je ničím novým ani experimentálnym, ale skôr sa ukázalo ako účinný a kvalitný nástroj“, uviedol podpredseda ÚVK Nikolaj Bulajev. Podobné pravidlá sa už uplatňovali počas prezidentských, regionálnych a komunálnych volieb a tiež v ruskej Kurskej oblasti.
Voľby do ruskej Štátnej dumy sa uskutočnia od 18. do 20. septembra a bude sa v nich dať voliť aj elektronicky. Celkový počet poslancov zostane rovnaký ako doteraz (450), z nich 225 bude zvolených v jednomandátových volebných obvodoch a 225 z kandidátnych listín politických strán.
Pre ekonomické problémy, pokles popularity vlády a nárast útokov ukrajinských dronov v ruskom vnútrozemí prenikajú z prezidentskej administratívy informácie o možnom odložení alebo zrušení volieb.
Analytici bezprostredne po voľbách nevylučujú ani vyhlásenie mobilizácie - na prezidenta Vladimira Putina by sa mohli obrátiť s touto otázkou novozvolení poslanci. Prílev „kontraktnikov“ (zmluvných vojakov) do ruskej armády klesá a nepokrýva jej straty na fronte. Konečné rozhodnutie o prípadnej mobilizácii však ešte nepadlo.