Ruské a čínske stíhačky narušili juhokórejskú zónu ADIZ

Soul 6. júna (TASR) - Niekoľko ruských a čínskych stíhačiek v utorok vletelo do juhokórejskej zóny protivzdušnej obrany (ADIZ). Informovala o tom tamojšia armáda, ktorá zároveň vyzvala svoje vzdušné sily, aby na túto situáciu adekvátne zareagovali. TASR správu prevzala za agentúry AFP.



Štyri ruské a rovnaký počet čínskych bojových lietadiel vstúpili do zóny ADIZ blízko južnej a východnej časti juhokórejského pobrežia. Armáda dodala, že sa jej podarilo "stíhačky identifikovať ešte predtým, než zónu ADIZ narušili". Lietadlá však do samotného vzdušného priestoru Južnej Kórey neprenikli.



Incident sa odohral krátko po tom, čo sa ministri obrany Južnej Kórey, Japonska a Spojených štátov dohodli na výmene aktuálnych údajov o odpaľovaní severokórejských rakiet, pripomína AFP.



Juhokórejskú zónu ADIZ neuznávajú Rusko ani Čína a v posledných rokoch do nej opakovane vysielajú svoje vojenské lietadlá. Podľa ich tvrdení ide o medzinárodný vzdušný priestor, v ktorej môžu bez obmedzení operovať všetky krajiny.



Rozsah zón ADIZ, v ktorých môžu jednotlivé krajiny požadovať identifikáciu cudzích lietadiel, neupravuje medzinárodné právo a preto sa v rôznych oblastiach sveta stáva predmetom sporov. Ide o oveľa väčšiu oblasť, než zaberá vzdušný priestor tej-ktorej krajiny, uvádza agentúra AFP.