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Ruské a ukrajinské útoky si vyžiadali najmenej desať obetí
V Ruskom obsadenom meste Horlivka okupačná správa oznámila, že ukrajinský dronový útok si vyžiadal štyri životy.
Autor TASR
Kyjev 26. júla (TASR) – Ruské a ukrajinské útoky si v nedeľu vyžiadali najmenej desať obetí na životoch, vyplýva z vyjadrení oboch strán konfliktu. Ukrajinské úrady informovali o útoku na supermarket na severe krajiny a Moskva obvinila Kyjev z útoku na autobusovú zastávku na okupovanom východe. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.
K novým útokom došlo deň po tom, ako na oboch stranách frontovej línie zahynulo 20 ľudí. Kyjev a Moskva zintenzívnili vojenské operácie v čase, keď diplomatické úsilie o ukončenie vojny uviazlo, konštatovala AFP.
Ruské sily podľa ukrajinských predstaviteľov zasiahli supermarket v meste Černihiv. „Pri tomto útoku boli zabití dvaja ľudia vrátane desaťročného dieťaťa,“ oznámil šéf vojenskej správy mesta Dmytro Bryžynskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ďalších 13 ľudí utrpelo zranenia pri „cynickom dronovom útoku na obyčajný supermarket“. Rusko podľa neho odpálilo tiež balistické strely na Kyjev, kde hlásili viacerých zranených, a jeho útoky zabili jedného človeka v Záporožskej a ďalšieho v Charkovskej oblasti.
V Ruskom obsadenom meste Horlivka okupačná správa oznámila, že ukrajinský dronový útok si vyžiadal štyri životy. Zasiahol podľa nich autobusovú zastávku a zranenia utrpelo ďalších sedem ľudí.
Ďalšia osoba podľa Moskvy zomrela v okupovanej časti Chersonskej oblasti. Úrady v ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti uviedli, že jeden človek zahynul pri dronovom útoku ukrajinských síl v dedine Smorodino.
K novým útokom došlo deň po tom, ako na oboch stranách frontovej línie zahynulo 20 ľudí. Kyjev a Moskva zintenzívnili vojenské operácie v čase, keď diplomatické úsilie o ukončenie vojny uviazlo, konštatovala AFP.
Ruské sily podľa ukrajinských predstaviteľov zasiahli supermarket v meste Černihiv. „Pri tomto útoku boli zabití dvaja ľudia vrátane desaťročného dieťaťa,“ oznámil šéf vojenskej správy mesta Dmytro Bryžynskyj.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ďalších 13 ľudí utrpelo zranenia pri „cynickom dronovom útoku na obyčajný supermarket“. Rusko podľa neho odpálilo tiež balistické strely na Kyjev, kde hlásili viacerých zranených, a jeho útoky zabili jedného človeka v Záporožskej a ďalšieho v Charkovskej oblasti.
V Ruskom obsadenom meste Horlivka okupačná správa oznámila, že ukrajinský dronový útok si vyžiadal štyri životy. Zasiahol podľa nich autobusovú zastávku a zranenia utrpelo ďalších sedem ľudí.
Ďalšia osoba podľa Moskvy zomrela v okupovanej časti Chersonskej oblasti. Úrady v ruskej pohraničnej Belgorodskej oblasti uviedli, že jeden človek zahynul pri dronovom útoku ukrajinských síl v dedine Smorodino.