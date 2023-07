Ruské aerolínie obnovili letecké spojenie s Kubou

Moskva 1. júla (TASR) - Ruské aerolínie v sobotu obnovili pravidelné lety na Kubu, ktoré boli pozastavené z dôvodu uzavretia vzdušného priestoru západných krajín pre ruské lietadlá v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Prvý let v sobotu odštartoval z moskovského letiska Šeremetievo do kubánskeho letoviska Varadero, uviedol ruský národný letecký dopravca Aeroflot. Lety z ruskej metropoly na Kubu budú k dispozícii dvakrát za týždeň.



Ruské aerolínie pozastavili lety na Kubu, do Mexika a Dominikánskej republiky vlani 28. februára, štyri dni po invázii ruských vojsk na Ukrajinu.



Ruský vicepremiér pre cestovný ruch, šport, kultúru a komunikáciu Dmitrij Černyšenko v máji oznámil, že pravidelné lety na Kubu obchádzajúce vzdušný priestor "nepriateľských" krajín budú obnovené do júla.