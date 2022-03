Ruské aerolínie prišli v zahraničí o takmer 80 lietadiel

Moskva 22. marca (TASR) - Ruským leteckým spoločnostiam skonfiškovali do dnešných dní v zahraničí takmer 80 lietadiel. Uviedol to v utorok ruský minister dopravy Vitalij Seveljev. Dôvodom sú sankcie, ktoré západné štáty uvalili na Rusko po jeho invázii na Ukrajinu koncom februára.



Sankcie, ktoré sa dotkli aj leteckého sektora, zablokovali dodávku nových lietadiel, náhradných dielov a služieb pre ruské letecké spoločnosti. Tie majú zároveň od zahraničných lízingových firiem prenajatých celkovo 515 lietadiel. "Prišli sme o 78 lietadiel," povedal Saveljev s tým, že tieto stroje boli skonfiškované v zahraničí a do Ruska sa už nevrátia.



Pred niekoľkými dňami ruský prezident Vladimir Putin podpísal zákon, ktorý ruským aerolíniám umožňuje, aby si lietadlá prenajaté od zahraničných firiem zaregistrovali ako vlastný majetok. Ruské firmy sa však k tomu príliš nemajú, keďže sa obávajú ohrozenia vzťahov so zahraničnými partnermi.



Rusko malo v období zavedenia sankcií celkovo 1367 lietadiel, z ktorých takmer 800 následne zapísali do domáceho registra, uviedol Saveljev. Nespresnil však, koľko z týchto strojov bolo prenajatých od zahraničných lízingových firiem.



Takmer všetky boeingy a airbusy využívané ruskými leteckými spoločnosťami boli registrované v Írsku a na Bermudách. Pred týždňom však úrady na Bermudách aj v Írsku pozastavili certifikáciu všetkých strojov prevádzkovaných ruskými aerolíniami.