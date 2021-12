Moskva 26. decembra (TASR) - Dve ruské aktivistky začali hladovku na protest proti podmienkam svojho zadržania vo väznici Sacharovo pri Moskve, kde si momentálne odpykávajú tresty v rámci správneho konania.



Účastníčka projektu Pussy Riot Marija Aľochinová a mestská poslankyňa v Moskve Ľusia Štajnová sa svojou hladovkou domáhajú, aby ich umiestnili do spoločnej cely a umožnili im navzájom komunikovať, spresnil v sobotu spravodajský web Meduza.io a portál OVD-Info, ktorý v Rusku monitoruje protesty a zverejňuje údaje o počtoch zadržaných.



Z medializovaných správ vyplýva, že v zadržiavacom centre sú momentálne s Aľochinovou a Štajnovou väznené štyri ďalšie ženy. Obe aktivistky sú v rôznych celách - jedna je pre desať osôb, druhá pre 13 osôb. Vychádzky majú v rôzne časy dňa a za pokusy posielať si odkazy sa im dozorcovia vyhrážajú správnym konaním podľa zákona o správnych deliktoch za neuposlúchnutie nariadenia.



Web Meduza.io podotkol, že na to, aby Aľochinová a Štajnová boli takto izolované, neexistujú žiadne právne dôvody.



Aľochinová a Štajnová sú vo väzení od 17. decembra, pretože boli v správnom konaní uznané za vinné z propagácie nacistických symbolov. Štajnová bude musieť stráviť vo väzení 14 dní a Aľochinová o deň viac - 15 dní.



Aľochinová bola obvinená z propagácie nacistických symbolov kvôli fotografii, ktorú zverejnila na sociálnej sieti Instagram v roku 2015. Na obrázku je svastika a fotografia Západom neuznaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.



Na Štajnovú bol zase vypracovaný protokol pre jej portrét s čiapkou SS, ktorý zverejnila v roku 2018. Štajnová vysvetlila, že je to "fan art a photoshop".