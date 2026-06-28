< sekcia Zahraničie
Ruské banky blokujú vklady občanov z „nepriateľských krajín“
Pomerne nejasná formulácia dekrétu vedie banky k odlišnej interpretácii.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 28. júna (TASR) - Cudzinci z „nepriateľských“ krajín sa nemôžu dostať k svojim účtom a vkladom v ruských bankách. Rádio RBC o tom informovali klienti Sberbanky, VTB, T-Banky a Alfa-Banky a podobné sťažnosti sa objavili aj v diskusných skupinách venovaných tejto téme, píše TASR podľa denníka The Moscow Times.
Podľa Rádia RBC sa s týmto problémom stretli držitelia ruských „víz pre talentovaných špecialistov“, cudzinci, ktorí deklarovali svoju oddanosť „tradičným ruským duchovným a morálnym hodnotám“, a etnickí Rusi z „nepriateľských“ krajín.
Prezident Putin od 1. júna dekrétom č. 377 rozšíril aj na bankové vklady uplatňovanie „protisankčného“ dekrétu č. 95, ktorý upravuje platby z pôžičiek, cenných papierov a iných dlhov veriteľom z „nepriateľských“ krajín. Podľa neho sú ruské banky povinné prevádzať príjmy z vkladov takýchto osôb presahujúcich 10 miliónov rubľov mesačne na špeciálne účty „C“ a ich správa je výrazne obmedzená.
Pomerne nejasná formulácia dekrétu vedie banky k odlišnej interpretácii. Niektoré blokujú prístup ku všetkým finančným prostriedkom, zatiaľ čo iné odporúčajú vopred previesť prostriedky z vkladov na bežné účty. Zmrazeniu nebráni ruské povolenie na pobyt, ale v niektorých prípadoch bol po jeho vydaní prístup k účtom obnovený.
Ruská centrálna banka uviedla, že v prípade potreby vydá objasnenia týkajúce sa uplatňovania nových predpisov. Dotknutí klienti môžu problémy riešiť cez regulačný orgán alebo na súde.
Ruské úrady na zoznam „nepriateľských“ krajín zaradilo 27 štátov Európskej únie aj EÚ samostatne, USA, Veľkú Britániu, Kanadu, Japonsko, Južnú Kóreu, Austráliu, Nový Zéland, Švajčiarsko, Nórsko a Ukrajinu – spolu zhruba 50 štátov.
Podľa Rádia RBC sa s týmto problémom stretli držitelia ruských „víz pre talentovaných špecialistov“, cudzinci, ktorí deklarovali svoju oddanosť „tradičným ruským duchovným a morálnym hodnotám“, a etnickí Rusi z „nepriateľských“ krajín.
Prezident Putin od 1. júna dekrétom č. 377 rozšíril aj na bankové vklady uplatňovanie „protisankčného“ dekrétu č. 95, ktorý upravuje platby z pôžičiek, cenných papierov a iných dlhov veriteľom z „nepriateľských“ krajín. Podľa neho sú ruské banky povinné prevádzať príjmy z vkladov takýchto osôb presahujúcich 10 miliónov rubľov mesačne na špeciálne účty „C“ a ich správa je výrazne obmedzená.
Pomerne nejasná formulácia dekrétu vedie banky k odlišnej interpretácii. Niektoré blokujú prístup ku všetkým finančným prostriedkom, zatiaľ čo iné odporúčajú vopred previesť prostriedky z vkladov na bežné účty. Zmrazeniu nebráni ruské povolenie na pobyt, ale v niektorých prípadoch bol po jeho vydaní prístup k účtom obnovený.
Ruská centrálna banka uviedla, že v prípade potreby vydá objasnenia týkajúce sa uplatňovania nových predpisov. Dotknutí klienti môžu problémy riešiť cez regulačný orgán alebo na súde.
Ruské úrady na zoznam „nepriateľských“ krajín zaradilo 27 štátov Európskej únie aj EÚ samostatne, USA, Veľkú Britániu, Kanadu, Japonsko, Južnú Kóreu, Austráliu, Nový Zéland, Švajčiarsko, Nórsko a Ukrajinu – spolu zhruba 50 štátov.