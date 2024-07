Ruské dezinformácie vo Francúzsku sa sústreďujú na voľby a olympiádu

Paríž 4. júla (TASR) - Francúzski predstavitelia a európski a americkí experti na kybernetickú bezpečnosť varujú pred vplyvom ruských dezinformačných kampaní, ktoré sa v súčasnosti zameriavajú hlavne na nadchádzajúce voľby, obzvlášť na podkopávanie prezidenta Emmanuela Macrona, a tiež na blížiace sa olympijské hry. Väčšinou sa šíria cez falošné účty na sociálnych sieťach. Na základe reportáže agentúry AP o tom informuje TASR.



Dezinformácie zamerané na rozširovanie protifrancúzskych nálad sa dosiaľ týkali napríklad vandalizmu na pomníku obetiam holokaustu či nepravdivých správ o nábore francúzskych vojakov do bojov na Ukrajinu. Tieto kampane majú podľa nemenovaného predstaviteľa z francúzskej armády za úlohu rozsievať nezhody v spoločnosti, podkopávať dôveru verejnosti v médiá a demokratické vlády, ako aj jej dôveru voči NATO či podpore Západu pre Ukrajinu.



"Treba sa na to pozerať ako na ekosystém," povedal ďalej citovaný francúzsky predstaviteľ. "Je to hybridná stratégia," dodal.



Dezinformačné kampane sa v súčasnosti snažia ovplyvniť aj to, ako verejnosť vníma blížiace olympijské hry (OH). Francúzske úrady upozornili napríklad na príspevky, ktoré varujú pred nepokojmi hroziacimi v súvislosti s OH, na ktorých sa má väčšina ruských športovcov zakázanú účasť, najmä z dôvodu sankcií.



Experti na kybernetickú bezpečnosť zdôrazňujú v súvislosti s dezinformáciami potrebu zvýšeného povedomia, ako aj prípravy na obranu pred digitálnymi hrozbami.