Ruské dopravné lietadlo muselo núdzovo pristáť v sibírskom poli

Moskva 12. septembra (TASR) - Ruské dopravné lietadlo Airbus A320 so 167 osobami na palube muselo v utorok núdzovo pristáť v sibírskom poli. Pri incidente nedošlo k žiadnym obetiam ani vážnym zraneniam, uviedli úrady. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Ruské úrady zverejnili záznam, na ktorom je vidieť lietadlo spoločnosti Ural Airlines v poli blízko lesa v Novosibírskej oblasti.



"Lietadlo na ceste zo Soči do Omska úspešne núdzovo pristálo približne o 5.44 h moskovského času (4.44 h SELČ)," vyhlásil ruský Federálny úrad pre leteckú dopravu (Rosaviacija).



Vyšetrovací výbor Ruskej federácie skúma prípadné porušenie pravidiel bezpečnosti letovej prevádzky. Lietadlo podľa predbežných záverov výboru núdzovo pristálo "z technických príčin".



V Rusku majú problémy s dodávkami nových dielcov na opravu lietadiel v dôsledku sankcií Západu za vojnu na Ukrajine. Ural Airlines je miestny letecký dopravca so sídlom v Jekaterinburgu.