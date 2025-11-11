< sekcia Zahraničie
Ruské dronové útoky si vyžiadali jednu obeť a troch ranených
Dron zasiahol v pondelok aj auto v obci na severovýchode Charkovskej oblasti.
Autor TASR
Kyjev 11. novembra (TASR) - Ruské dronové útoky na východe Ukrajiny zabili v pondelok jednu obeť v meste Kramatorsk a ďalší traja ľudia utrpeli zranenia v Charkovskej oblasti, uviedli tamojší predstavitelia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Mestská rada v Kramatorsku uviedla na platforme Telegram, že v pondelok večer na mesto zaútočilo v priebehu polhodiny sedem dronov. Podľa predbežných informácií pri ostreľovaní zároveň zahynul 60-ročný muž. „Civilná infraštruktúra a obytné štvrte boli pod paľbou, škody zaznamenali vzdelávacia inštitúcia a tiež obytné budovy,“ priblížila rada.
Kramatorsk je jedným z mála civilných centier, ktoré sú v Doneckej oblasti stále pod kontrolou Kyjeva. Minulý mesiac zabil ruský dron v meste dvoch ukrajinských novinárov a ďalšieho kolegu zranil, pripomenuli správy a oblastní predstavitelia. V meste pred vojnou rozpútanou Ruskom žilo približne 150.000 obyvateľov,
Dron zasiahol v pondelok aj auto v obci na severovýchode Charkovskej oblasti. Utrpeli pri tom zranenia dvaja muži vo veku 24 a 42 rokov a jeden 16-ročný mladík, oznámil charkovský prokurátor na Telegrame.
Rusko vyhlásilo v pondelok, že Ukrajina žije v klame, pokiaľ si myslí, že vo vojne môže zvíťaziť. Ruská armáda zároveň oznámila zabratie ďalších troch ukrajinských dedín na rozsiahlom fronte.
