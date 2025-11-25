< sekcia Zahraničie
Ruské dronové útoky spôsobili požiar v obytných budovách v Kyjeve
Pri útokoch zahynuli dve osoby a šesť utrpelo zranenia, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Autor TASR
Kyjev 25. novembra (TASR) - Rusko zaútočilo dronmi v utorok skoro ráno na ukrajinské hlavné mesto Kyjev a zasiahlo najmenej dve obytné budovy, pričom vypukol i požiar, uviedli tamojší predstavitelia. Pri útokoch zahynuli dve osoby a šesť utrpelo zranenia, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Jednotky protivzdušnej obrany zasahovali v okolí ukrajinskej metropoly. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko na platforme Telegram oznámil, že po zásahu v štvrti Pečersk v centre mesta bola evakuovaná výšková budova. Kličko takisto informoval o prerušení dodávok elektriny a vody vo viacerých častiach mesta.
Na neoficiálnych kanáloch na sociálnych sieťach sa zverejnili fotografie zobrazujúce časť budovy v plameňoch. Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko uviedol, že došlo aj k zásahu ďalšej výškovej obytnej budovy v štvrti na opačnom brehu rieky Dneper.
Podľa ukrajinského ministerstva energetiky prebiehal „rozsiahly kombinovaný útok nepriateľa na zariadenia energetickej infraštruktúry“, píše agentúra AFP. „Pracovníci energetiky začnú vyhodnocovať následky a vykonávať opravy a údržbu hneď, ako to bezpečnostná situácia dovolí,“ doplnilo ministerstvo na Telegrame.
Ukrajinské letecké útoky si vyžiadali najmenej tri obete v ruskej Rostovskej oblasti, uviedol v utorok tamojší gubernátor Jurij Sľusar. „Dnešný útok nepriateľa spôsobil veľký smútok - v (meste) Taganrog zahynul jeden človek... lekári nedokázali zachrániť ani ďalších dvoch ľudí, ktorí podľahli zraneniam v nemocnici,“ napísal na Telegrame.
Gubernátor ruského Krasnodarského kraja Veniamin Kondratiev označil nočné bombardovanie za jeden z najintenzívnejších a najrozsiahlejších útokov Kyjeva.
Reuters pripomína, že v uplynulom období dochádza v dôsledku ruských útokov k opakovaným prerušeniam dodávok elektriny a tepla v niektorých častiach Ukrajiny. Kyjev tiež zintenzívnil dronové útoky hlboko v ruskom vnútrozemí a zameriava sa na ropné rafinérie, sklady a potrubia.
Protivzdušná obrana zostrelila desať dronov smerujúcich na Moskvu
Ruská protivzdušná obrana zostrelila v pondelok desať dronov smerujúcich k Moskve, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Starosta ruskej metropoly Sergej Sobianin uviedol, že na miestach zostrelenia bezpilotných lietadiel zasahujú pohotovostné zložky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Rezort obrany tvrdí, že od 8.00 h do 20.00 h moskovského času (6.00 SEČ do 18.00 SEČ) zneškodnila protivzdušná obrana 50 ukrajinských dronov v Brianskej, Kalužskej, Kurskej a Moskovskej oblasti, ako aj na Kryme a nad Čiernym morom.
Gubernátor Moskovskej oblasti Andrej Vorobjov zároveň oznámil obnovenie prevádzky tepelnej elektrárne Šatura. Táto elektráreň, nachádzajúca sa približne 120 kilometrov od Moskvy, bola v nedeľu terčom ukrajinského útoku dronu, ktorý spôsobil rozsiahly požiar. Dodávky tepla sa preto prerušili pre tisíce ľudí. Išlo o jeden z doposiaľ najväčších útokov Kyjeva na zariadenia tohto typu hlboko na ruskom území.
Reuters pripomína, že v uplynulom období dochádza v dôsledku ruských útokov k opakovaným prerušeniam dodávok elektriny a tepla v niektorých častiach Ukrajiny.
Ukrajinské sily taktiež v predchádzajúcich týždňoch zasiahli niektoré energetické a vykurovacie zariadenia v ukrajinských oblastiach kontrolovaných ruskými jednotkami a tiež v ruských pohraničných oblastiach. Kyjev však podľa Reuters dosiaľ nespôsobil žiadne väčšie škody na elektrárňach a teplárňach, ktoré zásobujú Moskvu a okolité oblasti s populáciou viac ako 22 miliónov obyvateľov.
