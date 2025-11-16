< sekcia Zahraničie
Ruské drony opäť útočili na civilnú infraštruktúru Ukrajiny
Od začiatku vojny vo februári 2022 Rusko systematicky útočí na civilnú infraštruktúru Ukrajiny.
Autor TASR
Kyjev 16. novembra (TASR) - Ruské drony v noci na nedeľu poškodili obytné budovy a civilnú infraštruktúru na Ukrajine vrátane slnečnej elektrárne v Odeskej oblasti. Moskva na jej územie celkovo vyslala 176 dronov, pričom 37 zasiahlo svoj cieľ v 14 lokalitách naprieč Ukrajinou. Rusko tiež oznámilo, že jeho sily obsadili obce Rivnopilľa a Mala Tokmačka v Záporožskej oblasti. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Ruské bezpilotné lietadlá najviac zasiahli Sumskú oblasť, kde zranili 86-ročnú ženu a poškodili civilnú infraštruktúru. Letecký poplach v oblasti znel 18 z uplynulých 24 hodín.
Gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper na Telegrame informoval, že drony poškodili jednu zo solárnych elektrární v regióne. Na zverejnených fotografiách je vidieť veľký počet spadnutých, rozbitých a prederavených slnečných panelov.
Od začiatku vojny vo februári 2022 Rusko systematicky útočí na civilnú infraštruktúru Ukrajiny. Moskva túto taktiku ospravedlňuje tým, že elektrinu vyrobenú v energetických závodoch využíva ukrajinský zbrojársky priemysel. Bežní Ukrajinci preto trpia častými výpadkami elektrickej energie a v niektorých prípadoch zlyhávajú aj dodávky vody a kúrenia.
