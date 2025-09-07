< sekcia Zahraničie
Ruské drony opäť útočili na Kyjev
Ruské jednotky sa údajne pokúsili preraziť ukrajinské obranné línie a zaujať nové pozície. Čoraz častejšie tiež nasadzujú tanky a obrnené vozidlá.
Kyjev 6. septembra (TASR) - Rusko v sobotu večer vypustilo roj dronov na ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Bezpilotné lietadlá smerujúce na mesto Cherson spozorovali aj nad Čiernym morom. Letecké poplachy vyhlásili v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti. Úrady obyvateľov vyzvali, aby sa uchýlili do úkrytov. Ukrajinská armáda zároveň informovala, že ruské sily menia taktiku v rámci ofenzívy na východoukrajinské mesto Cherson. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Rusko v útokoch pokračovalo aj v neskorých sobotňajších hodinách. Jedna osoba podľa šéfa miestnej vojenskej správy Olega Grygorova zahynula pri útoku na mesto Putyvyl v severourkajinskej Sumskej oblasti, viacero ľudí sa tiež zranilo.
Gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Feodorov informoval, že v Záporoží bola zasiahnutá materská škola a obytné budovy. Celkovo sa pri útoku zranilo 15 osôb, pričom štyri z nich museli hospitalizovať.
Dronmi v sobotu útočila aj Ukrajina, ktorá podľa vedenia Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne zasiahla strechu jej výcvikového centra. K žiadnym vážnym škodám nedošlo. Zasiahnutá oblasť sa nachádzala asi 300 metrov od reaktora. Útok nenarušil bežnú prevádzku elektrárne a na mieste nezaznamenali zvýšenú úroveň radiácie.
DPA pripomína, že na frontových líniách na východe Ukrajiny pokračujú ťažké boje. Ukrajinské jednotky prítomné v meste Pokrovsk v Doneckej oblasti informovali, že príslušníci ruskej námornej pechoty sa v malých skupinách snažia preniknúť čo najhlbšie do mesta s cieľom priblížiť sa k pozíciám ukrajinského delostrelectva a operátorom dronov.
Ruské jednotky sa údajne pokúsili preraziť ukrajinské obranné línie a zaujať nové pozície. Čoraz častejšie tiež nasadzujú tanky a obrnené vozidlá.
