Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 18. november 2025Meniny má Eugen
< sekcia Zahraničie

Ruské drony poškodili budovu redakcie Suspiľne v Dnipre

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Starosta Dnipra Boris Filatov na sieti Facebook spresnil, že ruské sily pri útoku zasiahli aj televíznu vežu.

Autor TASR
Kyjev 18. novembra (TASR) - Ruský útok dronmi v noci na utorok poškodil budovu, v ktorej sídli redakcia ukrajinského verejnoprávneho vysielateľa Suspiľne a ukrajinského rozhlasu Dnipro. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a webovej stránky Suspiľne.

Vysielateľ uviedol, že mesto Dnipro bolo v pondelok večer terčom „masívneho útoku“ dronov. „V dôsledku ostreľovania vypukol požiar, vyleteli okná a dvere, poškodené boli stropy budovy a strecha,“ oznámilo Suspiľne a zverejnilo aj zábery poškodeného interiéru budovy. V čase útoku sa v redakcii nenachádzali žiadni zamestnanci.

Starosta Dnipra Boris Filatov na sieti Facebook spresnil, že ruské sily pri útoku zasiahli aj televíznu vežu.

Reuters informuje, že Suspiľne je verejnoprávny vysielateľ Ukrajiny, ktorý prevádzkuje televízne, rozhlasové a online spravodajské služby prostredníctvom regionálnych redakcií po celej krajine.

Priemyselné mesto Dnipro a širšia Dnepropetrovská oblasť je počas viac ako tri a pol roka trvajúcej vojny terčom opakovaných ruských útokov dronmi i raketami. Tieto útoky si vyžiadali životy civilistov, poškodili obydlia, priemysel aj infraštruktúru.

Dočasný gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Vladyslav Hajvanenko na platforme Telegram uviedol, že pri dronových útokoch v oblasti utrpeli zranenia dve osoby. Útoky zároveň spôsobili niekoľko požiarov a poškodili obytné domy a mestskú infraštruktúru.
.

Neprehliadnite

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

Týždenník: Odpustenie nestačí

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov II.