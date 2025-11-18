< sekcia Zahraničie
Ruské drony poškodili budovu redakcie Suspiľne v Dnipre

Autor TASR
Kyjev 18. novembra (TASR) - Ruský útok dronmi v noci na utorok poškodil budovu, v ktorej sídli redakcia ukrajinského verejnoprávneho vysielateľa Suspiľne a ukrajinského rozhlasu Dnipro. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a webovej stránky Suspiľne.
Vysielateľ uviedol, že mesto Dnipro bolo v pondelok večer terčom „masívneho útoku“ dronov. „V dôsledku ostreľovania vypukol požiar, vyleteli okná a dvere, poškodené boli stropy budovy a strecha,“ oznámilo Suspiľne a zverejnilo aj zábery poškodeného interiéru budovy. V čase útoku sa v redakcii nenachádzali žiadni zamestnanci.
Starosta Dnipra Boris Filatov na sieti Facebook spresnil, že ruské sily pri útoku zasiahli aj televíznu vežu.
Reuters informuje, že Suspiľne je verejnoprávny vysielateľ Ukrajiny, ktorý prevádzkuje televízne, rozhlasové a online spravodajské služby prostredníctvom regionálnych redakcií po celej krajine.
Priemyselné mesto Dnipro a širšia Dnepropetrovská oblasť je počas viac ako tri a pol roka trvajúcej vojny terčom opakovaných ruských útokov dronmi i raketami. Tieto útoky si vyžiadali životy civilistov, poškodili obydlia, priemysel aj infraštruktúru.
Dočasný gubernátor Dnepropetrovskej oblasti Vladyslav Hajvanenko na platforme Telegram uviedol, že pri dronových útokoch v oblasti utrpeli zranenia dve osoby. Útoky zároveň spôsobili niekoľko požiarov a poškodili obytné domy a mestskú infraštruktúru.
