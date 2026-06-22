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Ruské drony zaútočili na nákladnú loď smerujúcu na Ukrajinu
Rusko podľa Kulebu v noci zaútočilo aj na ďalšie lode plaviace sa pod vlajkami Palau a Belize.
Autor TASR
Kyjev 22. júna (TASR) - Ruské drony v noci na pondelok zaútočili na nákladné plavidlo smerujúce na Ukrajinu. Jeden člen posádky zahynul a loď útok vyradil z prevádzky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Útok dronom vyvolal požiar na lodi plávajúcej pod panamskou vlajkou. Zahynul jeden člen posádky – 58-ročný kuchár, občan Egypta,“ napísal na sieti Telegram podpredseda ukrajinskej vlády Oleksij Kuleba.
Útok loď významne poškodil a stratila schopnosť plavby. Osem členov posádky, medzi ktorými boli občania Turecka a Indie, ušlo na záchrannom člne.
Rusko podľa Kulebu v noci zaútočilo aj na ďalšie lode plaviace sa pod vlajkami Palau a Belize. K žiadnym škodám však nedošlo a mohli pokračovať v plavbe.
Rusko sa počas svojej invázie zameriava na lode smerujúce na Ukrajinu, čo Kyjev označuje za „teroristické“ útoky s cieľom zničiť ekonomiku krajiny, píše AFP. Moskva varovala, že každá loď plaviaca sa do ukrajinských prístavov môže byť považovaná za plavidlo prepravujúce vojenský náklad.
„Útok dronom vyvolal požiar na lodi plávajúcej pod panamskou vlajkou. Zahynul jeden člen posádky – 58-ročný kuchár, občan Egypta,“ napísal na sieti Telegram podpredseda ukrajinskej vlády Oleksij Kuleba.
Útok loď významne poškodil a stratila schopnosť plavby. Osem členov posádky, medzi ktorými boli občania Turecka a Indie, ušlo na záchrannom člne.
Rusko podľa Kulebu v noci zaútočilo aj na ďalšie lode plaviace sa pod vlajkami Palau a Belize. K žiadnym škodám však nedošlo a mohli pokračovať v plavbe.
Rusko sa počas svojej invázie zameriava na lode smerujúce na Ukrajinu, čo Kyjev označuje za „teroristické“ útoky s cieľom zničiť ekonomiku krajiny, píše AFP. Moskva varovala, že každá loď plaviaca sa do ukrajinských prístavov môže byť považovaná za plavidlo prepravujúce vojenský náklad.