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Ruské drony zaútočili na nákladnú loď smerujúcu na Ukrajinu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Rusko podľa Kulebu v noci zaútočilo aj na ďalšie lode plaviace sa pod vlajkami Palau a Belize.

Autor TASR
Kyjev 22. júna (TASR) - Ruské drony v noci na pondelok zaútočili na nákladné plavidlo smerujúce na Ukrajinu. Jeden člen posádky zahynul a loď útok vyradil z prevádzky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Útok dronom vyvolal požiar na lodi plávajúcej pod panamskou vlajkou. Zahynul jeden člen posádky – 58-ročný kuchár, občan Egypta,“ napísal na sieti Telegram podpredseda ukrajinskej vlády Oleksij Kuleba.

Útok loď významne poškodil a stratila schopnosť plavby. Osem členov posádky, medzi ktorými boli občania Turecka a Indie, ušlo na záchrannom člne.

Rusko podľa Kulebu v noci zaútočilo aj na ďalšie lode plaviace sa pod vlajkami Palau a Belize. K žiadnym škodám však nedošlo a mohli pokračovať v plavbe.

Rusko sa počas svojej invázie zameriava na lode smerujúce na Ukrajinu, čo Kyjev označuje za „teroristické“ útoky s cieľom zničiť ekonomiku krajiny, píše AFP. Moskva varovala, že každá loď plaviaca sa do ukrajinských prístavov môže byť považovaná za plavidlo prepravujúce vojenský náklad.
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