Ruské drony zranili v Odese najmenej šesť ľudí vrátane troch detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Podľa najnovších informácií utrpelo zranenia šesť osôb, z toho tri deti vo veku sedem mesiacov, osem a 14 rokov.

Autor TASR
Kyjev 31. decembra (TASR) - Ruský útok na ukrajinské prístavné mesto Odesa si v noci na stredu vyžiadal najmenej šesť zranených. Sú medzi nimi tri deti, uviedol šéf vojenskej mestskej správy Serhij Lysak. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Ruské drony podľa Lysaka zaútočili na obytnú, logistickú a energetickú infraštruktúru v Odeskej oblasti. Poškodené boli viaceré výškové budovy, v jednej z nich vypukol požiar. V dôsledku útoku tiež zostali časti mesta na pobreží Čierneho mora bez dodávok elektriny a niektorí obyvatelia bez tepla a vody.

„Ďalší dôkaz, že Rusko útočí na civilistov. Útok pokračuje, preto naliehavo žiadam všetkých, aby zostali na bezpečných miestach,“ uviedol Lysak krátko pred 01.00 h miestneho času.

Podľa najnovších informácií utrpelo zranenia šesť osôb, z toho tri deti vo veku sedem mesiacov, osem a 14 rokov. Vo vážnom stave je 42-ročný muž. Vek zvyšných dvoch ľudí nebol bezprostredne známy.

Terčom ruského útoku sa stalo aj mesto Bila Cerkva v Kyjevskej oblasti, uviedol tamojší gubernátor Mykola Kalašnyk s tým, že dvaja ľudia boli zranení a v dvoch výškových budovách boli rozbité okná a poškodené balkóny.

V oblasti Čierneho mora v noci na stredu útočila aj Ukrajina. Jej drony podľa agentúry TASS zranili dvoch ľudí a poškodili prístavnú infraštruktúru a zariadenie v ropnej rafinérii v ruskom pobrežnom meste Tuapse. Toto mesto v Krasnodarskom kraji je kľúčové pre vývoz ruskej ropy a podľa agentúry Reuters bolo počas prebiehajúcej vojny opakovane zasiahnuté ukrajinskými dronmi.
