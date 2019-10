Ruské historické múzeum zrušilo prednášku o pakte Molotov-Ribbentrop

Moskva 29. októbra (TASR) - Štátne historické múzeum (GIM) v Moskve zrušilo z dôvodu "otázky princípov" plánovanú prednášku o tajných dodatkoch Paktu Molotov-Ribbentrop. Tá sa mala konať v rámci pravidelného cyklu prednášok nazvaných "Diletantské čítania", napísala v pondelok agentúra Interfax.



Ako pre agentúru uviedol riaditeľ rozhlasovej stanice Echo Moskvy, prednášky organizuje GIM už tradične každý mesiac v spolupráci so zakladateľom časopisu Diletant - Alexejom Venediktovom.



Tentokrát však dostal Venediktov od GIM dva dni pred konaním podujatia list, v ktorom mu múzeum oznámilo, že by bolo neetické diskutovať o danej téme pred Dňom národnej jednoty a 75. výročím ukončenia druhej svetovej vojny.



"Opýtal som sa, či by to teda bolo možné po 75. výročí víťazstva, avšak odpoveď som nedostal," uviedol v tejto súvislosti Venediktov, ktorý verí, že vedenie GIM sa buď preventívne chráni, alebo bol na neho vyvíjaný nátlak.



Tlačová služba GIM pre Interfax vyhlásila, že rozhodnutie zrušiť prednášku bolo prijaté po tom, ako sa predstavitelia múzea oboznámili s posledným číslom časopisu Diletant - venovaným práve téme paktu.



Dňa 23. augusta 1939 uzatvoril vtedajší Sovietsky zväz a Nemecko pakt nazvaný podľa ministrov zahraničných vecí nacistického Nemecka a Sovietskeho zväzu Joachima von Ribbentropa a Viačeslava Molotova. Podpisom paktu Molotov-Ribbentrop došlo k rozdeleniu Európy medzi signatárske krajiny prostredníctvom tajných dodatkových protokolov.



Historici tvrdia, že sovietsky líder Josif Stalin využíval tento pakt ako príležitosť na anexiu území, ktoré pred komunistickou revolúciou z roku 1917 patrili ruskému impériu. Po tom, ako nacistické Nemecko expandovalo do západného Poľska, Sovietsky zväz okupoval pobaltské územia a východné Poľsko.



Rusko stále zastáva sovietsky postoj, že pakt bol nevyhnutným zlom - pokusom odvrátiť nacistický útok na Sovietsky zväz, ku ktorému aj tak došlo o dva roky v júni 1941, dodáva DPA.